Roger Federer vuelve a las pistas en Shanghái

El suizo ha disputado un partido de exhibición de dobles y ha recibido una calurosa ovación del público chino.

Roger Federer ha disputado este viernes en Shanghái una exhibición en dobles llamada "Roger & Friends celebrity doubles match".

En la misma, el doble campeón del Masters 1000 chino ha jugado (y ganado) con el actor Donnie Yen, de 62, enfrentándose a la jugadora Jie Zheng, de 42 años y con dos Grand Slam en su haber, y el actor Wu Lei, de 25.

El extenista de 44 años, retirado en septiembre de 2022, ha recibido una calurosa ovación cuando ha sido anunciado en la central del Qizhong Forest Sports City Arena

"Es maravilloso estar nervioso, muestra cuánto te importa. Creo que lo hicieron muy bien, gracias por venir. Se nota que la pasaron muy bien", ha señalado tras el partido.

"También creo que muestra a la gente que está mirando y vino al estadio cuán importante es el deporte en la vida diaria y la felicidad. Estoy contento de que hayamos podido compartir la pista hoy", ha zanjado. Qué bueno ver a Roger de nuevo empuñando una raqueta.