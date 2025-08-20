Ahora

"¡Vete! No te acerques a él"

La crítica de un exnúmero 1 a Carlos Alcaraz por su gesto con Sinner en la final de Cincinnati

Andy Roddick considera que el murciano cometió un "error" al acercarse al italiano tras su retirada debido a que podía contagiarle el virus que padecía.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner Carlos Alcaraz y Jannik Sinner Redes

Para muchos, la final del Masters 1.000 de Cincinnati dejó una imagen que bien podría reproducirse en todas las escuelas.

Jannik Sinner, 5-0 abajo en el primer set ante Carlos Alcaraz, decidió retirarse debido a que no se encontraba en condiciones óptimas para competir.

El murciano, lejos de festejar un nuevo título, se fue directo a por su rival para consolarle y abrazarle antes de que el italiano confesase en rueda de prensa que la noche anterior comenzó a encontrarse mal debido a un virus.

Pues bien, hay quien cree que el español cometió un error con ese gesto. En su podcast 'Served with Andy Roddick', el exnúmero considera que Alcaraz se podría haber ahorrado el abrazo.

"El único error que Carlos cometió en toda la semana fue su proximidad con Sinner una vez que sabíamos que Sinner no estaba bien. Quizás fuese un día, no importa. No hubo abrazos en la red, son dos tenistas clásicos y me encanta", ha explicado.

"Si yo fuera el entrenador de Alcaraz le habría dicho '¡Vete! No te acerques a él, no mires si está bien. Evita la foto. No te acerques a él. ¡Carlos, aléjate de él si está enfermo!'", ha añadido.

De hecho, Roddick duda que Sinner pueda llegar al 100% al US Open: "Si tiene un virus que le dure cuatro o cinco días... no me gustaría decirlo, pero será muy difícil su preparación física".

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | La bajada de temperaturas da un leve respiro, pero una veintena de grandes fuegos permanecen activos
  2. Raúl Mena, bombero forestal en Andalucía: "Estamos apagando incendios con cascos caducados y sin condiciones de seguridad"
  3. El CGPJ investiga al juez Peinado tras dos quejas de Bolaños por su interrogatorio y el intento de imputarle
  4. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Israel aprueba el plan militar para tomar la Ciudad de Gaza y llama a 60.000 reservistas
  5. De la ficción a la realidad: una empresa china trabaja en la creación de un robot que podría gestar humanos
  6. Amaral, Bunbury, Bob Dylan y la historia de un falso rumor de 20 años: "'Puta desagradecida' no tiene nada que ver con ella"