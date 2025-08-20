La crítica de un exnúmero 1 a Carlos Alcaraz por su gesto con Sinner en la final de Cincinnati

Andy Roddick considera que el murciano cometió un "error" al acercarse al italiano tras su retirada debido a que podía contagiarle el virus que padecía.

Para muchos, la final del Masters 1.000 de Cincinnati dejó una imagen que bien podría reproducirse en todas las escuelas.

Jannik Sinner, 5-0 abajo en el primer set ante Carlos Alcaraz, decidió retirarse debido a que no se encontraba en condiciones óptimas para competir.

El murciano, lejos de festejar un nuevo título, se fue directo a por su rival para consolarle y abrazarle antes de que el italiano confesase en rueda de prensa que la noche anterior comenzó a encontrarse mal debido a un virus.

Pues bien, hay quien cree que el español cometió un error con ese gesto. En su podcast 'Served with Andy Roddick', el exnúmero considera que Alcaraz se podría haber ahorrado el abrazo.

"El único error que Carlos cometió en toda la semana fue su proximidad con Sinner una vez que sabíamos que Sinner no estaba bien. Quizás fuese un día, no importa. No hubo abrazos en la red, son dos tenistas clásicos y me encanta", ha explicado.

"Si yo fuera el entrenador de Alcaraz le habría dicho '¡Vete! No te acerques a él, no mires si está bien. Evita la foto. No te acerques a él. ¡Carlos, aléjate de él si está enfermo!'", ha añadido.

De hecho, Roddick duda que Sinner pueda llegar al 100% al US Open: "Si tiene un virus que le dure cuatro o cinco días... no me gustaría decirlo, pero será muy difícil su preparación física".