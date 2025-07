Andy Murray desvela el motivo de su ruptura con Novak Djokovic: "Me pedía..."

"No me sentía cómodo"

Andy Murray colgó la raqueta hace más de un año después de una carrera extraordinaria. Sin embargo, la leyenda decidió permanecer en el circuito en un nuevo rol.

El escocés se unió a Novak Djokovic en calidad de entrenador. Desafortunadamente, esta relación no prosperó y el serbio rompió los lazos con su exrival después de seis meses de aventura donde 'Nole' estuvo lejos de su mejor nivel.

Ahora, Andy ha repasado algunos momentos claves de su carrera, comentado su rivalidad con el 'Big 3' y explicado su relación con Djokovic como pupilo durante una entrevista para 'The Tennis Mentor'.

El que fuera medalla de oroen los Juegos Olímpicos en dos ocasiones confesó cuál fue su experiencia más dura: "Definitivamente fue 6-0, 3-0 antes de ganar mi primer juego, contra Federer. Él estaba jugando muy bien y yo muy mal. En casa, en un estadio enorme, fue la única vez en la que esperaba ganar un partido. Me sentí humillado".

Más tarde, Murray explicó una de las situaciones que incomodaba su labor como entrenador de Djokovic: "A veces, Novak me pedía mucha información técnica y yo no me sentía muy cómodo con ella. En términos de cómo enseñar la técnica a alguien, creo que los entrenadores que trabajan con jugadores más jóvenes y están acostumbrados a hacerlo son en realidad más fuertes que muchos entrenadores que trabajan en el circuito, porque una vez que un jugador tiene 20, 22 años, no intentas revisar su juego y su técnica".

La experiencia con Novak Djokovic sirvió al extenista escocés para conocer el mundo de los entrenadores y aprender qué le gusta y qué no le interesa.

La aventura, probablemente, no salió como ambos esperaban pero Andy extrajo una valiosa enseñanza y es que "si fuera a entrenar en el futuro, me gustaría trabajar y aprender de alguien que es muy bueno en eso".