Red Bull sacrifica 2026 para que Verstappen pueda ser campeón en 2025

Laurent Mekies, sustituto de Christian Horner en la dirección de Red Bull, ha reconocido que los avances en el monoplaza de la presente temporada "afectará" el desarrollo del de 2026.

Durante el parón estival, tras la destitución de Christian Horner y el nombramiento de Laurent Mekies, Red Bull tuvo que tomar una importante decisión.

Las críticas de Max Verstappen al monoplaza se acrecentaban, su futuro estaba en el aire y desde Milton Keynes sabían que tenían que contentar al neerlandés.

Es por ello que evolucionaron el coche, lo dotaron de un suelo que daba más equilibrio y los resultados del tetracampeón rápidamente mejoraron.

Con seis Grandes Premios por delante, Verstappen está a 63 puntos del líder, Oscar Piastri, que a su vez saca 22 unidades a su compañero de equipo, Lando Norris.

Difícil, sí; imposible, no. Y esa es la mentalidad que ha tenido Red Bull para sacrificar parte del desarrollo de 2026, año en el que se ejecutará una nueva normativa, con tal de luchar por el presente título.

Así lo ha confirmado Mekies en 'RN365': "Era importante conocer si el plan de desarrollo era correcto porque nos daría confianza para el invierno. Afectaría a 2026, pero es lo correcto". Veremos si el plan sirte efecto.