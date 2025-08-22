El halago supremo de una leyenda del tenis a Alcaraz: "Ya es uno de los mejores..."

Mats Wilander cree que Carlitos ya es uno de los mejores de todos los tiempos en ciertos aspectos y asegura que mejoró considerablemente el panorama tenístico tras el adiós de los tres grandes.

Carlos Alcaraz sigue sumando títulos y halagos. Tras la consecución del Masters 1.000 de Cincinnati, el murciano, a pesar de haber ganado por abandono de Jannik Sinner, ha vuelto a levantar un nuevo título y ya opta en el US Open a poder recuperar el trono del circuito profesional.

Son muchas las grandes figuras del tenis que se han rendido al de El Palmar tras su comienzo en la gira estadounidense. Mats Wilander, exnúmero uno del mundo, no solo alaba a Carlitos sino que asegura que, en cierto modo, ha salvado el tenis en los últimos años.

"Carlos Alcaraz será uno de esos jugadores que iluminaron el circuito masculino de tenis tras la retirada de los tres grandes. Pero, de alguna manera, el nivel de emoción es igual de alto, y hay que agradecérselo a Alcaraz. Para mí, ya es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos por el interés que despierta. ¿Será uno de los mejores de todos los tiempos? Lo sabremos en cinco, seis o siete años", asegura Wilander en unas declaraciones recogidas por 'Eurosport'.

Alcaraz, tras el éxito de Cincinnati, encara el US Open con el objetivo de volver a levantar el primer 'Major' que levantó y que le hizo ser número uno en 2022. El murciano solo se podrá ver las caras con Sinner en una hipotética final aunque antes podría enfrentarse a Novak Djokovic o a Daniil Medvedev.