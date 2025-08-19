La rajada de Davidovich contra Cincinnati tras la retirada de Sinner: "Algo tiene que cambiar..."

Se ha mostrado indignado con la organización del torneo por la cantidad de retiradas que ha habido a consecuencia de las altas temperaturas que se han expuesto los jugadores.

El Masters 1000 de Cincinnati ha estado marcado por las retiradas de varios tenistas por las elevadas temperaturas. Ha terminado afectando a la gran final entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. El italiano dijo basta y se retiró cuando caía 5-0 en el primer set.

Uno de los tenistas más críticos con la organización, no solo de Cincinnati sino en el torneo anterior celebrado en Toronto, ha sido Alejandro Davidovich Fokina. El tenista malagueño se ha mostrado indignado en redes sociales por los horarios establecidos en la final de la competición estadounidense.

"Final un lunes, a las tres de la tarde en agosto en Cincinnati, después de toda la gira de Toronto y Cincinnati, con tantas retiradas y jugadores muertos físicamente... algo tiene que cambiar", ha protestado el compatriota de Alcaraz en su cuenta verificada de X.

El andaluz es uno de los tenistas que más ha criticado a la ATP en los últimas semanas, poniendo el foco en la gira americana compuesta por los Masters de Toronto y Cincinnatti donde el calor ha hecho mella en los jugadores. De hecho, en el torneo canadiense publicó un comunicado, mostrando su indignación por unos horarios que perjudicaban a uno de sus partidos.

El espectáculo de una final entre los dos mejores tenistas del circuito se ha visto interrumpida por las altas temperaturas a la que se exponen los tenistas. El US Open está a la vuelta de la esquina y el peligro de que surjan los mismos problemas en el último Grand Slam de la temporada no se puede descartar.