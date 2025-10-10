Ahora

Será Michele Pirro

Ducati anuncia quién será el sustituto de Marc Márquez

A pesar de que el eneacampeón vaya a ser baja en Australia y Malasia, los de Borgo Panigale han anunciado a su reemplazo solo para la cita de Phillip Island.

Marc Márquez celebrando el MundialMarc Márquez celebrando el MundialGetty

Ducati ha informado este viernes a través de sus redes sociales que su piloto de pruebas Michele Pirro será el sustituto de Marc Márquez durante su lesión.

Eso sí, por el momento solo está confirmada la presencia del italiano para la cita en Phillip Island (Australia) del 17 al 19 de octubre.

Cabe recordar que según el comunicado del equipo de Bolonia, el de Cervera también será baja en Malasia, pero para dicha cita aún se desconoce a su reemplazo.

Pirro no disputa una carrera de MotoGP desde la cita final en Barcelona el año pasado, cuando reemplazó a Fabio di Giannantonio en el VR46.

Con el equipo oficial de Ducati no rueda desde 2023, concretamente desde el Gran Premio de Japón.

Está previsto que Marc Márquez regrese a la competición en la penúltima cita de la temporada en Portugal antes de echar el telón en Valencia.

