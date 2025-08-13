Ojo a la amenaza de un top del ranking ATP a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner: "Se les puede ganar"

Casper Ruud, actual número 13 del ranking ATP, reconoce el altísimo nivel tenístico tanto del español como del italiano, pero está convencido de que puede alcanzarles.

Es reconocido por unanimidad que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se encuentran, como poco, un escalón por encima de todos los tenistas del circuito. Esta temporada se están repartiendo los Grand Slams con dos para el italiano frente a uno del murciano y coincidiendo en dos de las tres finales.

Casper Ruud, actual número 13 del ranking, también reconoce el nivel tenístico de los dos mejores posicionados en la clasificación general. En cambio, ha lanzado una inquietante advertencia para ambos campeones de Grand Slams: "Sigo creyendo que se les puede alcanzar, que es posible ponerse a su altura y que se les puede ganar. De lo contrario, no creo que seguiría aquí".

"No seguiría compitiendo si no creyera en que puedo ganar a nadie del top en el circuito. Ahora hay dos jugadores, Alcaraz y Sinner, que, sinceramente, se puede decir que también están llevando el tenis a un nivel un poco diferente", ha reconocido el noruego en el podcast 'The Sit-Down'.

El de Oslo llegó a ser número dos del mundo en 2022. En ese año disputó las finales de Roland Garros, donde perdió contra Rafa Nadal, y del US Open. En el grande estadounidense cayó frente al propio Alcaraz en lo que fue su primer Grand Slam con tan solo 19 años. Su último gran éxito fue el pasado mayo en el Mutua Madrid Open.

Por tanto, el noruego tiene claro la gran meta que persigue: "El objetivo final y definitivo de mi carrera es, por supuesto, levantar algún día un trofeo en un Grand Slam, pero no va a ser fácil, porque hay muchos jugadores que piensan lo mismo y el nivel es realmente alto".