Ahora

Más fácil tras Cincinnati

Las cuentas de Carlos Alcaraz para ser número 1 tras el US Open

El murciano depende de sí mismo para volver a la cabeza del ranking ATP tras el cuarto y último Grand Slam del año.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en WimbledonCarlos Alcaraz y Jannik Sinner en WimbledonGetty

El US Open, que arranca el próximo 24 de agosto y finaliza el 7 de septiembre, es la primera gran oportunidad de Carlos Alcaraz para volver a ser número 1 del mundo.

Tras el Masters 1000 de Cincinnati, donde el murciano se alzó con el título tras la retirada de Jannik Sinner, el panorama se ha aclarado bastante.

El italiano, que lleva más de 60 semanas como líder del ranking ATP, debe revalidar título en Nueva York para mantener el trono.

Si Alcaraz vuelva a ganar el US Open, recuperará el número 1 ya que la distancia actual es de 1.890 puntos.

De hecho, tras el cuarto y último Grand Slam del año, la recta final de temporada de Carlitos es bastante afable. Defiende cuartos en Shanghái, tercera ronda en París-Bercy y fase de grupos en las ATP Finals, mientras que Sinner estaría obligado a revalidar varios títulos.

