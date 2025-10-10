Marc Márquez responde: ¿Es el mejor piloto de la historia?

El de Cervera no ha querido catalogarse como tal a pesar de levantar su novena corona cinco años después de la octava.

Volver a ganar en MotoGP tras cuatro operaciones, dos episodios de diplopía y dos cambios de equipo son para muchos motivos de sobra para poner a Marc Márquez como el mejor piloto de la historia.

A pesar de que los 15 títulos de Giacomo Agostini queden muy lejos, el hecho de volver de una lesión tan grave y dominar como lo ha hecho este 2025 pesa mucho en la balanza.

En Motegi, 'As' le preguntó al ilerdense si se considera a sí mismo como el mejor de la historia por su noveno Mundial, y el piloto de Ducati fue contundente.

"No estoy de acuerdo", afirmó con rotundidad el eneacampeón, consciente de que las distintas épocas son difíciles de comparar.

"Los números no engañan y es lo que queda dentro de 50 años. Las carreras de los deportistas, por desgracia, no sólo son números sino también momentos, lesiones, capacidad de adaptación y sensaciones", zanjó.