Ahora

"No estoy de acuerdo"

Marc Márquez responde: ¿Es el mejor piloto de la historia?

El de Cervera no ha querido catalogarse como tal a pesar de levantar su novena corona cinco años después de la octava.

El piloto de Ducati, Marc Márquez. El piloto de Ducati, Marc Márquez. Reuters

Volver a ganar en MotoGP tras cuatro operaciones, dos episodios de diplopía y dos cambios de equipo son para muchos motivos de sobra para poner a Marc Márquez como el mejor piloto de la historia.

A pesar de que los 15 títulos de Giacomo Agostini queden muy lejos, el hecho de volver de una lesión tan grave y dominar como lo ha hecho este 2025 pesa mucho en la balanza.

En Motegi, 'As' le preguntó al ilerdense si se considera a sí mismo como el mejor de la historia por su noveno Mundial, y el piloto de Ducati fue contundente.

"No estoy de acuerdo", afirmó con rotundidad el eneacampeón, consciente de que las distintas épocas son difíciles de comparar.

"Los números no engañan y es lo que queda dentro de 50 años. Las carreras de los deportistas, por desgracia, no sólo son números sino también momentos, lesiones, capacidad de adaptación y sensaciones", zanjó.

Las 6 de laSexta

  1. "Rotundamente no": así negó el Fiscal General del Estado haber filtrado los datos del novio de Ayuso
  2. Israel anuncia la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza tras el acuerdo con Hamás
  3. Trump se queda sin su ansiado Nobel de la Paz: la opositora venezolana María Corina Machado recibe el galardón
  4. "¡Que no es nuestro!": el enfado de Koldo con su mujer sobre el dinero que gestionaban para Ábalos
  5. Nuevas imágenes que desmienten a Mazón: sí sabía de la crecida en el barranco del Poyo antes de irse a comer a El Ventorro
  6. Alerta por lluvias extremas, en directo | La AEMET desactiva el aviso rojo por fuertes lluvias en Alicante