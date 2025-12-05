Alcaraz y Sinner llevan a otro nivel su rivalidad con una ambiciosa comparación: "Nadal y Federer..."

Ambos tenistas han dado unas declaraciones conjuntas un mes previo a su partido de exhibición. Han afirmado conocer el juego del otro "a la perfección" y comentado su papel actual en el mundo del tenis.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentarán el 10 de enero en Seúl, con motivo de un partido de exhibición. Ambos son los 'reyes' indiscutibles del tenis masculino en la actualidad y han aprovechado la expectación por esta cita para dar unas declaraciones conjuntas.

El tenista español comparó su rivalidad con Sinner con la que mantenían Rafa Nadal y Roger Federer: "Es un verdadero honor para mí, significa mucho que los aficionados sientan lo mismo al ver nuestros partidos... Me sentí muy inspirado por la rivalidad entre Nadal y Federer durante mi infancia. Jannik y yo ya nos hemos enfrentado en muchos grandes escenarios".

Sinner, estuvo de acuerdo con él: "En su época estaban Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray... Nosotros jugamos un papel fundamental en el atractivo de nuestro deporte. Por eso, me alegra saber que estoy desarrollando ese tipo de relación con Carlos", declaraba para los medios 'Tennis Korea'.

Al ser preguntado, Alcaraz afirmaba "conocer el juego de su rival a la perfección", tras acumular tantos enfrentamientos desde jóvenes. "Es un jugador prácticamente sin debilidades, dominó por completo 2025", reconocía el murciano: "Jugar bien contra él no es suficiente, hay que dar el 100% desde el principio para tener opciones".

Del mismo modo, Sinner se rindió ante su rival: "Es quizá el mejor jugador del circuito" aseguraba el italiano. Está claro que ambos están llamados a dominar el tenis durante una generación. En enero, aunque de manera amistosa, comienza su lucha por llevarse el 2026. Será un partido de calentamiento, ya que tan solo ocho días después comenzará el Open de Australia, la primera gran cita del año.