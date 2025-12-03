Djokovic rehúye de una posible retirada y busca su 25º Grand Slam: "Estoy reconstruyendo mi cuerpo"

El tenista serbio asegura haber completado una preparación física para que su cuerpo "para que el comienzo de la próxima temporada sea excelente", de cara al Open de Australia.

El Open de Australia es el principal objetivo de los mejores tenistas del mundo. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son los claros favoritos para llevárselo; sin embargo, todo apunta a que Novak Djokovic llega como el gran tapado al Grand Slam.

El serbio se ha visto mermado durante los dos últimos año por las lesiones, y no gana un gran torneo desde 2023, cuando se proclamó campeón del US Open. Con 24 Grand Slams en su palmarés, el tercer integrante y único en activo del denominado 'Big Three', ha asegurado a 'Sky Sports' que está "reconstruyendo" su cuerpo para "estar a la altura de los mejores" en 2026.

"Estoy intentando reconstruir la máquina. Me he lesionado más a menudo en los últimos 18 meses, así que estoy intentando reconstruir mi cuerpo para que el comienzo de la próxima temporada sea excelente y, con suerte, pueda estar a la altura de los mejores", aseguraba el tenista serbio durante su preparación para el Open de Australia.

En los dos últimos años, Djokovic ha visto cómo Alcaraz y Sinner se han repartido los Grand Slams entre ellos, siendo derrotado en semifinales de Roland Garros y Wimbledon por el italiano, y en el US Open por el español.

Sin embargo, el serbio aún se ve con posibilidades de seguir haciendo historia, y ante los rumores de una hipotética retirada, Novak hace oídos sordos y sigue con la mirada puesta en competir por todo.

No todos confían en Djokovic

Djokovic se siente bastante optimista tras recuperarse de las lesiones y "reconstruir" su cuerpo, una mentalidad que una leyenda del tenis respalda. "Creo que si está en buena forma, todavía tiene posibilidades. Creo que sigue estando a la altura de esos jugadores, pero está claro, sobre todo contra Sinner, que le ha resultado bastante difícil", señala Jim Courier, extenista y n.º 1 del ranking de la ATP en 1992.

En cambio, no todos confían en el tenista serbio. "Con el paso del tiempo, incluso él, uno pensaría que se volvería más difícil, pero esto se va a volver mucho más difícil", apunta John McEnroe.

"Es el mejor de todos los tiempos, sin lugar a dudas. Pero incluso la forma en que lo expresa me hace sentir que él no cree que pueda serlo", añade Patrick Mouratoglou.