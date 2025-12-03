La reivindicación de Murray al compararse con Djokovic, Federer y Nadal

El británico ha destacado su papel durante una trayectoria plagada de éxitos en la que, por momentos, alcanzó el nivel del 'Big 3'.

Andy Murray atesora un palmarés impresionante. El británico conquistó casi medio centenar de trofeos durante su carrera, incluidos tres 'Grand Slam', dos medallas de oro olímpicas y un título en las ATP Finals.

De hecho, por momentos, el británico fue incluido en la élite generacional formada por Roger Federer, Novak Djokovic y Rafa Nadal. Murray se consolidó como el miembro que completaba el 'Big Four'.

"Sé que todo lo que han acabado logrando estos tipos (Djokovic, Federer, Nadal) es ampliamente superior a lo que yo he logrado en una pista de tenis... pero hubo un periodo, en la etapa central de mi carrera, en el que la mayoría de los grandes torneos que se disputaban, ya fueran Grand Slams, Masters 1000, Juegos Olímpicos o la Copa Davis, eran conquistados por uno de nosotros cuatro. Sí, en la mayoría de ocasiones los ganaban ellos... pero no siempre", reivindicaba el extenista.

El tiempo dejó poco a poco en el olvido a Murray que llegó a ser criticado por participar en el histórico homenaje de Roland Garros a Rafa Nadal.

Motivos que incentivan el deseo del británico por recordar su figura, que además tuvo una diplomática y contundente respuesta para sus detractores: "Yo no pedí ir a la ceremonia de homenaje a Nadal. Él pidió que yo estuviese allí".