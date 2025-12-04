Pistoletazo de salida a la campaña de las elecciones en Extremadura con PP y PSOE estancados en las encuestas y la política nacional

Entre líneas Abascal está recorriendo toda la comunidad, motivado por unas encuestas que vaticinan que Vox podría duplicar sus escaños.

La campaña electoral para las elecciones de Extremadura comienza oficialmente el 5 de diciembre, con los líderes de los principales partidos apoyando a sus candidatos en la región. Según el CIS, ni el PP ni el PSOE mejorarían sus resultados de 2023, con el PSOE potencialmente perdiendo hasta nueve escaños. Vox, sin embargo, podría duplicar sus cinco escaños actuales, con Santiago Abascal recorriendo intensamente la comunidad y culpando al bipartidismo de los problemas locales. Abascal critica a María Guardiola y utiliza un discurso populista con tintes racistas. A pesar de la falta de propuestas concretas, las encuestas sugieren que Vox será clave para la gobernabilidad en Extremadura.

A las 00:00 horas de este viernes cinco de diciembre arranca oficialmente la campaña para las elecciones de Extremadura del próximo 21 de diciembre, y los partidos están ya en movimiento.

Los líderes de los principales partidos ya están allí para arropar a sus candidatos. Alberto Núñez Feijóo ha estado este jueves con María Guardiola en Don Benito, Pedro Sánchez, en Plasencia con Miguel Ángel Gallardo y Santiago Abascal lleva días recorriendo la comunidad con Óscar Fernández.

Según el CIS, en estas elecciones ni el PP ni el PSOE mejoraría sus datos de 2023. Es más, en sus primeras estimaciones apuntan a que el PSOE podría perder hasta nueve escaños. Concretamente, sitúa a los socialistas entre los 19 y 22 diputados, cuando ahora mismo tienen 28. A los populares, que actualmente también cuentan con 28, entre los 25 y los 29.

Por el contrario, quien espera dar el pelotazo en la comunidad es Vox. Santiago Abascal ya lleva tres semanas casi instalado en Extremadura y la está recorriendo de norte a sur, pasando por ciudades y pueblos. A veces incluso duplica sus actos, por la mañana y por la tarde.

Como el miércoles, que estuvo en Jerez de los Caballeros y Badajoz, o este viernes, que irá a Montijo y Cáceres. Ahora mismo, su formación tiene cinco escaños, pero el CIS pronostica que incluso puede llegar a duplicarlos. "Solo he recibido cariño, aliento y reconocimiento por el proyecto de Vox", ha declarado Abascal. Se le nota exultante y no piensa perder la oportunidad de conseguirlos.

La campaña de Vox: culpar al bipartidismo

Por eso, en los actos que ha protagonizado se le ve confiado y utilizando al dedillo la fórmula mágica de su partido: culpar de todos los problemas al bipartidismo. El presidente de Vox asegura que "esta tierra, igual que otras regiones de España, tiene un mal endémico que se llama bipartidismo" e insiste en que el PP y el PSOE son lo mismo.

"No hay nada que hacer con la estafa del PP frente a la mafia de Pedro Sánchez. El PP se comporta como una fuerza de izquierda", subraya en sus mítines.

Además, pone a María Guardiola en la diana por no haber aceptado sus políticas, lo que la llevó a adelantar las elecciones. Para Abascal, la presidenta extremeña "es una de las principales culpables en España de que Pedro Sánchez siga en el poder".

A este discurso, le añade algunos tintes racistas y xenófobos: "En Talayuelas me pegaron unas voces cuatro moros", ha afirmado. En otra ocasión, ha dicho que su partido quiere seguridad, "que no nos atraquen, que las mujeres puedan caminar tranquilas", como si los únicos delincuentes fuesen extranjeros.

Incluso ha llegado a afirmar sin prueba alguna que "estamos en un país como consecuencia de los pactos PP-PSOE que los niños españoles no pueden comer jamón".

Un alegato basado en el populismo y que no destaca precisamente por la presentación de medidas concretas para mejorar la vida de los extremeños.

Pese a la falta de contenido de su campaña, todas las encuestas coinciden en que María Guardiola va a depender de Vox para poder seguir gobernando en Extremadura. No obstante, en lugar de afrontar esta circunstancia, Feijóo se empeña en leer estas elecciones en clave nacional, para medir el termómetro electoral, mientras sigue reclamando a Sánchez un adelanto de las generales.

