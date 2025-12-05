El bonito mensaje de Aprilia para Jorge Martín: "Le damos tiempo y confianza"

Massimo Rivola, jefe de Aprilia, dice que lo han pasado muy mal este año pero que tienen esperanza para el futuro: "Necesitamos darle tiempo".

Jorge Martín apenas ha podido competir en su estreno con Aprilia. Las lesiones se lo han impedido. Desde la pretemporada hasta casi el final. Un jarro de agua fría porque la moto ha estado entre las mejores y su compañero, Marco Bezzecchi, ha luchado contra Jorge Martín. Casi el único que ha podido hacerlo.

Aprilia le ha lanzado un mensaje conciliador. Le esperarán y saben que volverá a su mejor versión. Así habla Massimo Rivola, su jefe, sobre él.

"El año comenzó muy mal con la lesión de Jorge. Bueno, para Jorge fue un pesadilla toda la temporada, y para nosotros, porque perdimos al Campeón del Mundial, claramente perdimos un gran parte de eso. Aunque afortunadamente, con Marco Bezzecchi, el trabajo fue muy exitoso", dice el jefe de la marca italiana en declaraciones que recog 'Motosan'.

"Destaco el primer año con Marco en la Aprilia, porque normalmente, cuando un piloto cambia la moto, se toma un poco de tiempo. Pero aquí vimos la performance de Marco de inmediato. Solo se necesitaba poner todo junto para entender lo que estaba buscando en la moto. Pero cuando encontramos la solución, y él tuvo la confianza, creo que demostró que puede luchar por el título. Estoy seguro de que será una gran motivación también para Jorge para el próximo año", explica Rivola.

Pronostica otra temporada en lo más alto: "El año 2026 será un buen año para la Aprilia. Estoy seguro de que Marco atacará de nuevo y de inmediato".

"Estoy seguro de que también los otros pilotos Aprilia, como Raúl Fernández, él y yo estamos muy contentos de que finalmente ganó. Pero también tengo buenas expectativas de Jorge. En particular, necesitamos darle tiempo y confianza. Obviamente, no sabemos qué harán concretamente para desarrollar y mejorar la moto. Sabemos que la RSGP26 será un poco mejor que esta de 2025. Así que somos bastantes optimistas", sentencia Rivola.