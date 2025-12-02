Carlos Alcaraz se viste de Papá Noel: ¿Qué le regalaría a Rafa Nadal, Djokovic y Sinner?

El número 1 del mundo ha explicado qué le regalaría al español, al serbio y al italiano por Navidad.

Tras perderse la Copa Davis por lesión después de caer lesionado en las ATP Finals, Carlos Alcaraz ya se encuentra en Miami para jugar un partido de exhibición.

Será el próximo 9 de diciembre frente a la joya brasileña Joao Fonseca, lo que le ha deparado muchas críticas.

Pues bien, una semana antes del partido, el número 1 del mundo se ha sometido a un curioso test por parte de 'tennis.com'.

En concreto, al murciano le han preguntado qué le regalaría por Navidad a JannikSinner, Novak Djokovic y Rafael Nadal.

Con el italiano ha tenido pocas dudas: "A Sinner le regalaría una botas para esquiar y crema solar para el cuerpo".

Con el que ha dudado más ha sido con el serbio, apuntando que "esa es difícil": "Un buen jamón ibérico de España".

Por último, a Nadal, Carlitos afirma que le regalaría "unas buenas botellas de vino o unos palos de golf".