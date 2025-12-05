Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026: horario y dónde ver en TV el sorteo

El torneo de selecciones más importante del mundo está cada vez más cerca. Tiene lugar hoy, 5 de diciembre, el sorteo del Mundial de Fútbol que tendrá lugar en el verano de 2026.

Comienza la cuenta atrás para el comienzo del Mundial de fútbol de 2026. Se celebrará el próximo verano y contará con varias sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá.

Tras la consecución de la Eurocopa el año pasado, España llega como una de las favoritas. La selección dirigida por Luis de la Fuente lleva años mostrando al mundo de lo que es capaz, con un nivel de fútbol altísimo que, sin duda, invita a todos los españoles a soñar con el triunfo.

Lamine Yamal, Mikel Merino, Rodri Hernández... y así continúa una lista casi interminable de grandes estrellas que conforman nuestra plantilla. Un equipo muy completo que buscará suceder a Argentina.

Las cábalas para el torneo comienzan esta misma tarde, ya que se celebrará el sorteo de los 12 grupos clasificatorios conformados por las 48 selecciones participantes (4 equipos en cada grupo). Las selecciones, a su vez, se dividen en cuatro bombos distintos.

Horario y dónde ver

El evento se podrá seguir en directo a las 18:00h, horario español, de esta tarde, viernes 5 de diciembre.

En televisión se podrá ver a través de 'La 1' y el canal oficial de la 'FIFA'. Además se podrá seguir el minuto a minuto en directo en la web de 'LaSexta Deportes'.

Al día siguiente, sábado 6 de diciembre, la FIFA publicará a las 17:00h el calendario indicando los horarios y estadios de cada encuentro.