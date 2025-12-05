El precio de la vivienda, imparable: vuelve a subir en el tercer trimestre y escala un 12,8%

El contexto Tener una vivienda en propiedad se complica más y más para los españoles. Su precio, que ya subió un 12,7% en el segundo trimestre, repunta también en los últimos meses de 2025.

El precio de la vivienda no para de subir. Volvió a hacerlo en el último trimestre del año, cuando la tasa de variación anual del Índice de Precios de Vivienda (IPV) se situó en un 12,8%, tras haber repuntado un 12,7% en el trimestre anterior.

Así lo reflejan los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por tipo de vivienda, la de segunda mano se encareció más que la de obra nueva, cuya tasa anual bajó 2,4 puntos: la de segunda mano subió un 13,4% entre julio y septiembre, lo que supone un incremento de 0,6 puntos con respecto al trimestre anterior, mientras que la nueva lo hizo un 9,7%.

Con respecto al trimestre anterior, los precios de la vivienda subieron un 2,9% en el último tercio de 2025. Los de la vivienda de segunda mano crecieron un 3,3%, mientras que en el caso de la vivienda nueva el repunte fue del 0,6% respecto al trimestre anterior.

Según los datos del INE, el precio de la vivienda subió en todas las comunidades autónomas en el tercer trimestre. Las mayores subidas, no obstante, se produjeron en Murcia (15%) y Aragón (14,6%). Las menores subidas del precio se produjeron en Navarra (10,9%) y Cataluña (11,3%).

Crisis de la vivienda

Son datos que dan cuenta de que el problema del acceso a la vivienda es cada vez más acuciante en España. Un contexto en el que el Gobierno presentó este jueves su empresa de vivienda pública, bautizada como 'Casa 47' por el artículo de la Constitución que consagra el derecho a la vivienda, y que comenzará a operar en el primer trimestre de 2026.

A través de esta entidad, que funcionará como un portal tipo 'Idealista', el Ejecutivo pretende poner en alquiler las 40.000 viviendas de la Sareb y más que se quieren construir. Cualquier hogar con una renta anual entre los 16.800 y los 60.000 euros podrá acceder a una de estas viviendas y los contratos de alquiler que se cierren tendrán una vigencia de hasta 75 años, con revisiones cada 14.

Y es que la crisis de la vivienda no se limita al acceso a un hogar en propiedad, sino que es muy grave en lo relativo al alquiler. Ya a las puertas del nuevo año, el tema preocupa especialmente a 632.369 inquilinos que verán vencer sus contratosde arrendamiento en 2026. Contratos que se firmaron en plena pandemia, cuando los precios eran mucho más bajos que ahora. Ahora, si los renuevan, los propietarios podrán fijar el precio que quieran.

