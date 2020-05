Jorge Lorenzo es un apasionado del motor. De las motos, claro, pero también de los coches, el balear, probador de Yamaha tras retirarse de MotoGP, ha mostrado al mundo su nuevo coche... y el mundo ha alucinado con él.

Porque el 'juguete' en cuestión es una auténtica barbaridad. Nada más y nada menos que un Pagani Huayra Roadster, un vehículo que todo hijo de vecino puede tener en su garaje.

Apenas cuesta 3 millones de euros, y cuenta con más de 800 CV de potencia. "El Picasso ha llegado finalmente a casa", dijo en su Instagram.

Verse se ve de lujo, en un color negro de esos que impone. Y el ruido del motor, al ser arrancado, es un escándalo. Si se pone capa y antifaz podría pasar perfectamente por Batman conduciendo su Batmóvil.

Lo cierto es que las reacciones al cochazo no se hicieron esperar, y no todas han sido positivas. El balear es de esos que siempre genera alguna sensación y que no pasa desapercibido jamás.

