Jorge Lorenzo sigue activo desde su hotel en Dubai. El piloto balear, que en este 2020 es probador de Yamaha tras su retirada después de una completa temporada en Honda, ha respondido a Marc Márquez y también a todos los que piensan que tenía miedo de la moto de HRC.

"Muchos hablan de miedo, pero jamas. Nunca se lo he tenido, ni a una moto ni a la Honda. Respeto siempre, pero miedo no. Con Honda solo fue falta de confianza, es una moto opuesta a lo que yo soy y cuando apretaba me caía", dice.

Lorenzo también habla sobre su presente y su futuro: "La oferta de Yamaha vino casi nada más retirarme. Acepté para devolver con mi experiencia todo con la marca que más me dio en mi carrera".

"¿El Team Petronas? En principio no compartiré equipo con Valentino Rossi allí. Me doy un uno o un dos por ciento para volver. Nadie me ha dicho nada. Firmé un año con Yamaha y veremos", afirma en una videocharla con 'La Gazzetta dello Sport'.

Eso sí, sobre la continuidad de Valentino todo lo hace depender de su felicidad y de su motivación: "La edad es solo un número. Está en la moto perfecta. Es la más dócil y si se ve bien puede mejorar el resultado del año pasado".

Con todo, Lorenzo no es precisamente optimista de cara a este Mundial 2020: "Ojalá me equivoque, pero no creo que haya carreras este año".