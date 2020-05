A Jorge Lorenzo le ha salido un nuevo 'enemigo'. Es Giacomo Agostini, quince veces campeón del mundo de motociclismo. En una entrevista en 'La Gazzetta dello Sport' atacó al español, que no se lo ha tomado nada bien.

"Para mí Lorenzo es un poco un riesgo. Es la segunda vez que no ha sido capaz de conseguir resultados, ni en Ducati ni en Honda. Las motos son las motos, pero un piloto de nivel va rápido", aseguró.

Y el de Yamaha ha respondido en sus redes sociales de manera contundente: "¿A este señor le debo dinero o algo? Fracasé en Ducati... mira qué bien. Qué fácil es hablar cuando hace 50 años que no te subes a una moto".

Agostini, en esta entrevista mencionada, habló sobre Lorenzo y le lanzó más 'dardos': " La moto es importante, pero la cabeza del piloto hace mucho. Como Lorenzo con Ducati. Primero malos resultados y luego porque le modifican el depósito están delante. Estas cosas también las probé yo, el depósito, el sillín corto o largo, las levas… me sentía más o menos a gusto, pero no es por eso que no fuera rápido. La cabeza es lo que marca la diferencia".