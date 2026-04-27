Pecco Bagnaia no levanta cabeza: "Tanta mala suerte..."

El piloto turinés se mostró muy frustrado tras la carrera por el esfuerzo realizado para pelear por un posible séptimo puesto. Junto a Marc Márquez, ambos no llegaron a terminar la carrera.

El GP de España ha dejado mucho que desear para la mayoría de pilotos de Ducati. Pese a la victoria de Álex Márquez, que repite primer puesto un año después en Jerez, y el podio de Fabio Di Giannantonio, el resto de pilotos apenas lograron acabar la carrera.

La caída de Marc Márquez y el posterior abandono de Pecco Bagnaia continúan evidenciando las dificultades que atraviesa la marca italiana. Sin embargo, tanto el vigente campeón como el piloto turinés salvaron su fin de semana con su victoria y segundo puesto, respectivamente, en la sprint del sábado.

Aunque los dos consiguieron acumular puntos, el italiano se mostró muy frustrado ante los periodistas. "Por desgracia, ha habido un problema en la parte delantera; ahora están intentando entender y resolver la situación. No puedo decir más, mejor que no diga nada…", comentó Pecco, buscando una explicación a su abandono.

"Por desgracia, he empezado a irme largo en la frenada y me he detenido. Es una pena, porque había salido mal, pero rodaba fuerte para terminar séptimo. Pero sé que no volverá a pasar. Tendré respuestas esta tarde o más adelante", añadió el italiano, antes de asumir que no tenía tanta potencia en carrera como Álex.

Aun así, Bagnaia se mostró orgulloso de los adelantamientos que realizó. "Quizás no tenía el potencial de Álex, pero aun así he hecho adelantamientos. Queda la pena por lo de hoy: tanta suerte ayer, tanta mala suerte hoy", concluyó el bicampeón de MotoGP.