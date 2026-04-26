Jerez se rinde a su rey: la emocionante celebración de Álex Márquez tras la primera victoria de la temporada

El piloto español se llevó la victoria en casa y lo celebró por todo lo alto con la grada Nieto-Peluqui, tal y como hizo el año pasado.

Álex Márquez se llevó la victoria en Jerez por segundo año consecutivo. El piloto español consiguió subir a los má alto del podio por delante de Marco Bezzecchi (2º) y de Fabio Di Giannantonio (3º).

Un triunfo muy especial para Álex después de un inicio de 2026 complicado. El de Cervera había estado muy por detrás de sus máximos rivales en las tres primeras carreras de la temporada y, tras este primer puesto, el piloto de Gresini sube hasta la séptima posición en el Mundial de Pilotos.

Un triunfo que merecía una celebración por todo lo alto. Tras cruzar la línea de meta en primera posición, Álex paró su moto delante de la grada Nieto-Peluqui y celebró con los aficionados (al igual que el año pasado) una victoria épica.

Además, con este primer puesto, Álex corta la racha de Marco Bezzecchi. El italiano llevaba cinco victorias consecutivas de domingo (junto con el GP de Portugal y el de Valencia del año pasado) y tras el gran premio en Jerez, el ilerdense se convierte en la primera Ducati en ganar en esta temporada una carrera de domingo.