Rafa Jódar despierta la admiración de Carlos Alcaraz y Jude Bellingham: "¡Espectacular torneo!"

El joven leganense ha firmado un espectacular recorrido en la Caja Mágica, lo que le consolida aún más como una de las mayores promesas del tenis mundial.

Rafa Jódar es la gran sensación del tenis mundial. El joven leganense ha firmado un espectacular Mutua Madrid Open en el que ha logrado alcanzar los cuartos de final imponiéndose a rivales como Joao Fonseca o Álex de Miñaur. Con tan solo 19 años ha despertado el reconocimiento de todo el mundo del tenis y su gesta en la Caja Mágica no hace más que confirmar que apunta a convertirse en uno de los nombres propios del circuito en los próximos años.

Jódar cayó ante el número uno del mundo, Jannik Sinner, que lleva unas semanas a un altísimo nivel. El italiano ha conquistado Indian Wells y los Masters 1000 de Miami y Montecarlo en el último mes y medio, lo que le ha servido para arrebatarle a Carlos Alcaraz el puesto de líder en el ránking ATP.

Tras el duelo, el transalpino mostraba su reconocimiento hacia el español, pero no ha sido el único en felicitar a Jódar tras Madrid. Varios gigantes del deporte dejaron su comentario en el último 'post' de Rafa en redes sociales. "Espectacular torneo!", exclamaba Alcaraz, mientras que Jude Bellingham, futbolista del Real Madrid expresaba "What a run (vaya recorrido)".

Varias palabras de admiración hacia el joven tenista que ha debutado en el circuito este año. Sin duda, su actuación en Madrid no es más que una prueba más de que Jódar viene pisando muy fuerte. Ocupa ya el puesto 42 en el ránking ATP y da la sensación de que muy pronto será uno de los habituales en las fases finales de los torneos del circuito.