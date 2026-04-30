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Mutua Madrid Open

El secreto natural que comparten Carlos Alcaraz y Rafa Jódar para combatir los calambres y la fatiga

El tenista español ha recurrido a esta bebida para lidiar con la fatiga y los calambres sufridos durante su derrota en los cuartos de final del Mutua Madrid Open contra Sinner.

El secreto natural que comparten Carlos Alcaraz y Rafa Jódar para combatir los calambres y la fatigaEl secreto natural que comparten Carlos Alcaraz y Rafa Jódar para combatir los calambres y la fatigaPROPIO

Rafa Jódar se ha ganado el corazón de todos los españoles y los aficionados al tenis. El joven tenista ha logrado llegar hasta la ronda de cuartos de final siendo elogiado por los asistentes del Mutua Madrid Open, pese a caer derrotado ante Jannik Sinner (6-2, 7-6).

El de Leganés no pudo pasar de ronda a pesar de su exuberante esfuerzo por hacer frente al número uno del mundo, el cual acabó agotándole físicamente. Para recuperar fuerzas y no perder energía, Jódar recurrió a un remedio natural que también usó Carlos Alcaraz en el Open de Australia.

Dicho remedio está compuesto por zumo de pepinillo en vinagre, el cual sirve para combatir los calambres y la fatiga generados por el desgaste de jugar continuamente al tenis durante varios días seguidos.

Al igual que Jódar, Alcaraz empleó esta bebida en su partido de semifinales del Abierto de Australia contra Alexander Zverev para paliar los calambres.

Este brebaje natural está pensado para usarse en aquellos momentos en los que la fatiga muscular impide continuar compitiendo a los deportistas.

Debido a su composición natural, el zumo de pepinillos sirve como una ayuda "casera" para contrarrestar los dolores y efectos que provocan los calambres.

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