En Ducati ven a Marc Márquez "retirándose" en Honda

Álvaro Bautista, piloto del Mundial de Superbikes como parte de la estructura de Ducati, no cree que el ilerdense cuelgue el casco vestido de rojo.

Después de que el Mundial de WorldSBK 2026 diese el pistoletazo de salida este pasado fin de semana en Phillip Island, Álvaro Bautista es quinto en la general tras subir al podio en la carrera 2.

El piloto del Barni Spark Racing Team, equipo cliente de Ducati, concedió una entrevista a 'GP One' en la que, entre otros aspectos, habló de MotoGP.

Además de ser bicampeón del WSBK (2022 y 2023), el de Talavera de la Reina fue campeón de 250cc en 2006 y conoce muy bien los entresijos de la categoría.

Analizando el mercado de fichajes de cara a 2027, con Bagnaia cerca de Aprilia, Acosta casi hecho por Ducati y Jorge Martín rumbo a Yamaha en sustitución de Quartararo, Bautista apunta que "sinceramente, cada año entiendo menos la MotoGP".

Sobre el vigente campeón, Marc Márquez, que tiene prácticamente cerrada su renovación hasta 2028, su compatriota duda que se vaya a retirar en Ducati.

De hecho, Bautista afirma que volverá al que fuera su equipo hasta 2023: "Creo que Marc Márquez terminará su carrera en Honda".