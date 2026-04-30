Fernando Alonso rememora su sueño frustrado: "Lo intenté"

El bicampeón de la F1 ha recordado sus intentos de ganar las 500 Millas de Indianápolis durante el GP Histórico de Mónaco 2026, competición que disputó en 2017, 2019 y 2020 sin éxito.

Todo piloto de la Fórmula 1 sueña con ganar el GP de Mónaco. El circuito más icónico del 'Grand Prix' es una de las fechas más esperadas por los corredores de la competición debido a su recorrido y lo singular que es. Además, es una carrera que muy pocos pilotos han logrado ganar en repetidas ocasiones.

Uno de ellos es Fernando Alonso. El bicampeón del mundo acabó primero en 2006 y 2007 con Renault y McLaren, respectivamente, logrando una de las tres joyas que representa la Triple Corona del automovilismo. En concreto, para conseguir dicha distinción, un piloto debe haber ganado el GP de Mónaco en la F1, las 24 Horas de Le Mans en el Mundial de Resistencia y las 500 Millas de Indianápolis en la IndyCar.

Alonso es uno de los pocos que se ha quedado a las puertas de conseguir la ansiada triple corona al ganar en Mónaco y las 24 Horas de Le Mans, ambos por partida doble. Sin embargo, pese a participar en tres ocasiones en Indianápolis (2017, 2019 y 2020), nunca ha logrado ganar allí.

"Lo intenté", ha comentado el piloto español en una entrevista para el Automobile Club de Mónaco, durante el Gran Premio Histórico de Mónaco 2026.