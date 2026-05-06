Aprilia hace leña del árbol caído: "Marc Márquez claramente no está en su mejor forma"

Massimo Rivola, CEO del equipo italiano, reconoce que el vigente campeón está en horas bajas, pero no le descarta en la lucha por el título.

"La temporada es muy larga": así responde Massimo Rivola cuando durante una entrevista en 'Sky Sports' le preguntan por el favoritismo de Aprilia en el presente Mundial de MotoGP.

Marco Bezzecchi lidera el campeonato con 11 puntos más que su compañero de equipo, Jorge Martín, y 44 más que Marc Márquez, vigente campeón y principal amenazada de los de Noale.

Es por ello que en Aprilia es todo felicidad tras el Gran Premio de España: "Es evidente que es importante tener cuatro motos entre las seis primeras en Jerez; eso es una gran señal".

Eso sí, Rivola reconoce que si no fuera por el estado físico de Marc Márquez, que aún no se ha recuperado al 100% de la lesión que sufrió en el hombro derecho durante el Gran Premio de Indonesia 2025, no lo estarían teniendo tan fácil.

"Pero también nos beneficiamos del hecho de que Marc Márquez claramente no está en su mejor forma", ha zanjado.