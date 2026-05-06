Ahora

"Nos beneficiamos"

Aprilia hace leña del árbol caído: "Marc Márquez claramente no está en su mejor forma"

Massimo Rivola, CEO del equipo italiano, reconoce que el vigente campeón está en horas bajas, pero no le descarta en la lucha por el título.

Marc MárquezMarc MárquezGetty

"La temporada es muy larga": así responde Massimo Rivola cuando durante una entrevista en 'Sky Sports' le preguntan por el favoritismo de Aprilia en el presente Mundial de MotoGP.

Marco Bezzecchi lidera el campeonato con 11 puntos más que su compañero de equipo, Jorge Martín, y 44 más que Marc Márquez, vigente campeón y principal amenazada de los de Noale.

Es por ello que en Aprilia es todo felicidad tras el Gran Premio de España: "Es evidente que es importante tener cuatro motos entre las seis primeras en Jerez; eso es una gran señal".

Eso sí, Rivola reconoce que si no fuera por el estado físico de Marc Márquez, que aún no se ha recuperado al 100% de la lesión que sufrió en el hombro derecho durante el Gran Premio de Indonesia 2025, no lo estarían teniendo tan fácil.

"Pero también nos beneficiamos del hecho de que Marc Márquez claramente no está en su mejor forma", ha zanjado.

Las 6 de laSexta

  1. Clavijo rechaza que el crucero afectado por hantavirus haga escala en Canarias y pide una "reunión urgente" con Sánchez
  2. Juicio por el caso mascarillas, en directo | Anticorrupción habla de una "organización criminal" conformada por Ábalos, Koldo y Aldama: "La prueba es abundantísima y demoledora"
  3. Trump suspende la misión para escoltar a buques en Ormuz y habla de "progresos" para alcanzar un acuerdo con Irán
  4. Miguel Ángel Rodríguez niega que el jefe de Seguridad de Ayuso le pasase las fotos de los periodistas de los que reveló sus datos
  5. Los recados de Borja Sémper al PP y Vox en su vuelta: "más educación" contra el insulto y la construcción de vivienda como "verdadera prioridad nacional"
  6. El monólogo de Marc Giró sobre las terapias de conversión a homosexuales: "¿No hemos quedado en que no hay que enrocarse en identidades férreas?"