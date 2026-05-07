Melandri asegura que "Bezzecchi merece el título" y explica los "problemas" de Márquez en Ducati

Marco Melandri ha analizado el inicio de campeonato de MotoGP 2026, donde ha comentado el bajón de Marc y las posibilidades de Aprilia de llevarse el título.

Está siendo un inicio de temporada cargado de sorpresas en MotoGP. Destaca sobre lo demás el dominio de Marco Bezzecchi y las Aprilia, así como un Marc Márquez al que le está costando repetir el alto nivel dado el año pasado. Una situación que ha analizado Marco Melandri, compatriota y seguidor del piloto de Noale.

"Con la llegada de Sterlacchini (diseñador jefe del departamento de carreras), se ha generado un impulso mental que quizás faltabaantes y todos están haciendo un gran trabajo", revelaba Melandri, que aseguraba que el éxito de Marco provendría de una gran estructura de base en el equipo italiano. Luego comentaba el aspecto que más está fallando a Bezzecchi hasta ahora durante esta temporada, las 'sprint' de los sábados.

"Esperemos que pueda darle la vuelta a esta situación, que parece ser su talón de Aquiles. Estoy seguro de que es solo cuestión de tiempo que encuentre el equilibrio adecuado también los sábados", explicaba el expiloto.

Luego, en su entrevista con 'Corriereromagna.it', mostraba su creciente optimismo con "Aprilia y su gran oportunidad de conseguir el gran objetivo" de llevarse el campeonato.

Con Marc por otro lado, la historia es muy distinta. El catalán "está teniendo problemas con los neumáticos nuevos", según Melandri.

Un factor que repercutiría en el "agarre" de la Ducati y el estilo de pilotaje del catalán: "Por eso siempre se cae al inicio de la carrera".

Y para concluir dejó un negativo augurio para el piloto de Cervera y sus posibilidades en lo que resta de 2026: "No veo al Marc Márquez del año pasado, dada su postura sobre la moto; no lo veo cómodo ni relajado. Podría ser por razones físicas o porque Aprilia ha subido el nivel".