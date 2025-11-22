"Ha sido una temporada de mierda"
El serio aviso de Jorge Martín a Márquez: “Viendo a Marc levantar el título pensé...”
El madrileño se ha sincerado acerca de la complicada temporada que ha vivido. Confiesa que buscará recuperar su mejor estado de forma el año que viene como ya lo hizo 'el 93', en quien se ve reflejado.
El pasado 28 de septiembre Marc Márquez se proclamó Campeón del Mundo de MotoGP por séptimo vez. Tras varios años de lesiones que han lastrado su rendimiento ha vuelto a alcanzar la cima del motociclismo. Todo un ejemplo de superación que inspira al resto de pilotos.
Uno de ellos es Jorge Martín, piloto de Aprilia y campeón el año pasado. Así lo ha confesado en una entrevista concedida a 'SPORT'. Esta temporada, no obstante, no le ha ido tan bien: "La peor de mi vida".
"Ha sido una temporada de mierda, pero también la que más me ha hecho crecer". Jorge ha arrastrado varios problemas de lesiones que le han impedido correr en varias citas. Define el accidente en Qatar como "el peor momento del año".
También se estrenaba como piloto de Aprilia, una moto nueva a la que no ha logrado adaptarse del todo. A lo que se suman problemas contractuales con la escudería tras afirmar a mitad de temporada que no continuaría el año siguiente. Palabras que luego rectificó ya que seguirá con Aprilia en 2026: "Estoy muy contento de estar aquí".
Se ve reflejado en Marc
"Márquez es un ejemplo. No me quiero comparar con él, pero ahora me toca a mí resurgir", al igual que lo hizo el heptacampeón de MotoGP, Martín también ha tocado fondo.
Ahora está enfocado en 2026. Afirma que "siempre hay luz al final del túnel". Aunque sea de manera simbólica, ha recuperado el número 89, su número de la suerte, con el que tratará de volver a su mejor versión: "Recuperar el 89 ha sido casi una manera de volver a empezar".