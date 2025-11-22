El 'palo' de Leclerc a Ferrari tras el desastre en la clasificación de Las Vegas: "Es vergonzoso..."

El monegasco expresó su frustración con el monoplaza tras un resultado decepcionante en la 'qualy' de Las Vegas. Acabó noveno y depositó la responsabilidad en su Ferrari, insuficiente en condiciones de lluvia.

No fue una noche plácida para Ferrari. Tras unos buenos resultados en los entrenamientos, la lluvia frustró los planes de la escudería italiana. LewisHamilton, último, firmó el peor resultado de su carrera tras un error en la Q1 que le obligó a abandonar.

CharlesLeclerc finalizó noveno, y no dudó en señalar por radio a su monoplaza nada más traspasar la línea de meta: "Es vergonzoso, no entiendo cómo podemos estar tan lejos".

Desde que John Elkann, presidente de Ferrari, criticó a sus conductores afirmando que deberían "hablar menos y conducir más", el momento tan delicado en 'Il Cavallino' acapara todas las miradas. Unos resultados decepcionantes de dos pilotos de primer nivel, que no ayudan a mejorar la situación de la escudería.

Tras terminar la prueba, Leclerc criticó con dureza el monoplaza a pesar de prever de antemano una compleja clasificación conociendo las dificultades del coche sobre mojado. También acusó la falta de ritmo y aprovechó para echar balones fuera: "Incluso hoy con una buena vuelta no había nada que hacer".

"Hemos tenido este problema durante siete años... Cuando llegué a Ferrari nunca encontré el feeling en lluvia. Y siempre es así. Cada vez que hay un poco de lluvia ya sabemos qué esperar", reconoció Leclerc en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Una vez más, la lluvia nubla las aspiraciones de Ferrari. La escudería pondrá fin a una temporada deficiente y deja en el aire su futuro de cara a la temporada que viene, donde está claro, tienen que darse cambios importantes.