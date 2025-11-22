La llamativa reflexión de Alonso tras su 'milagro' en Las Vegas: "Iba a ser la peor experiencia del mundo..."

El asturiano se esperaba sufrir una auténtica tortura en la clasificación. Su destreza con la lluvia y el acierto de Aston Martin convirtieron lo que parecía ser una pesadilla en una gran gesta.

Fernando Alonso no pierde ninguna oportunidad para demostrar porqué está en las quinielas de candidato al Mundial en 2026. El piloto ovetense ha firmado una actuación sensacional en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas sobre un trazado prácticamente inundado.

Todo en un fin de semana en el que las expectativas de Aston Martin estaban por los suelos. Fernando ya avisó de que iba a ser muy complicado sacar algo positivo de la Ciudad del Pecado pero, una vez más, ha sido el que mejor se ha adaptado. Con un coche que presentaba uno de los peores ritmos de la parrilla, Alonso volvió a brillar.

La lluvia igualó las condiciones y el asturiano sacó su destreza al volante sobre mojado para finalizar en un muy meritorio séptimo puesto. Las palabras de Fernando tras terminar la carrera demuestran el gran valor de la gesta: "Ha sido muy difícil, cuando empezó la crono pensé que iba a ser la peor experiencia del mundo; estar en Las Vegas, con el poco agarre que tenemos ya con los neumáticos de seco".

"Dije: ‘ahora en lluvia esto va a ser una tortura’, pero tengo que decir que ha sido difícil, sí, pero no tan extremo como pensaba, ni banderas rojas, ni ningún incidente, ni nada. Entonces creo que ha sido una buena crono, una bonita de pilotar", ha reconocido Fernando en unas declaraciones para el micrófono de 'DAZN'.