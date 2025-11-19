La profunda reflexión de Jorge Lorenzo sobre Jorge Martín: "Ha tenido 30 fracturas..."

El balear se ha puesto en la piel del piloto de Aprilia y le ha recomendado tener "paciencia" y "precaución" para salir de la negativa espiral en la que ha estado envuelto este año.

Tras coronarse campeón del mundo en 2024, Jorge Martín ha tenido un 2025 para olvidar en su año de debut con Aprilia.

Se cayó en el test de Sepang y tuvo que someterse a cirugía en la mano, posteriormente se fracturó el radio del brazo izquierdo, varios huesos cárpales y el escafoides durante un entrenamiento, en Catar sufrió un neumotórax y múltiples fracturas de costillas en un accidente y en Motegi sufrió una fractura desplazada de la clavícula derecha.

Analizando su difícil temporada, Jorge Lorenzo ha explicado que al de San Sebastián de los Reyes aún le quedan semanas y, sobre todo, kilómetros para recuperar la forma.

"Jorge Martín ha tenido 30 fracturas en el cuerpo. Cuando nunca has estado a 100%, cuando te faltan un montón de kilómetros, pues hoy en día el MotoGP sufres mucho", señaló durante los test en declaraciones a 'DAZN'.

Un caso totalmente opuesto al de su compañero: "Y Bezzecchi no ha tenido ninguna lesión, tiene muchísimos más kilómetros que él y se ha adaptado muy bien a la Aprilia".

Por último, el pentacampeón quiso aconsejar a Martín: "Hay que darle paciencia. Tiene que tener mucha precaución para no volverse a lesionar. Poco a poco, con la paciencia, ir construyendo velocidad".