Jorge Martín reconoce que no puede dejar a un lado el dolor: "La espalda, la clavícula..."

El piloto de Aprilia dice que mentalmente se encuentra bien, pero que siente mucho dolor al pilotar en varias partes del cuerpo.

Jorge Martín no quiso perderse los test de Valencia y por eso adelantó su regreso tras otra lesión. Ha sido un 2025 de auténtico calvario para el campeón, que sigue pilotando con dolor en casi todo el cuerpo: la espalda, las costillas, la mano, la clavícula y también los hombros.

"Mentalmente estoy bien, solo necesito recuperarme, no sentir dolor, eso es lo principal. Todavía cuando corro siento dolor en la espalda, en las costillas, en la mano, en la clavícula, en los hombros, así que correr así es realmente difícil", ha dicho el de Aprilia en palabras que recoge 'Motosan' este miércoles.

Fue un test muy positivo para él: "Para mí fue mucho más de lo que esperaba, en términos de ritmo. Sin duda, sigo sintiendo que me faltan unas cinco décimas que ganar, así que solo necesito entender un poco más la moto y, en cuanto me sienta al cien por cien con mi cuerpo, podré pilotar y arriesgar más".

Su cuerpo le pide descanso y eso es lo que va a hacer ahora. El objetivo es llegar a la pretemporada en la mejor forma posible. Pero para eso todavía quedan algunos meses: "Para mí, quizá no hacer más de lo que tengo que hacer. A veces, aún no conocía la moto e intentaba forzar más de lo que debí a, y por eso me caí. Así que sí, creo que eso es lo principal".

"Este fin de semana no gané, no quedé entre los diez primeros, pero creo que hice lo que tenía que hacer. Creo que tengo que centrarme en eso y seguir así", dice el expiloto de Pramac.

Tiene muchísimo trabajo por delante. A nivel físico y mental... y también a nivel técnico para acabar de entender una moto con la que su compañero, Marco Bezzecchi, ha podido conseguir victorias este curso: "Hay mucho trabajo. En el aspecto físico, ya he pilotado, está bien, pero no me siento al cien por cien. También mentalmente, como dije durante el fin de semana, cuando pilotas con este margen para no caer, no puedo tener confianza".

"Creo que realmente he mejorado mis tiempos por vuelta con el neumático medio de hoy, desde el fin de semana, así que este es un gran paso. No he puesto ninguno blando, seguro que con uno blando estaría entre los cinco primeros, pero hoy el objetivo era otro. Espero que este invierno me ayude a limpiar la temporada, cerrarla y tener la mente despejada de cara a la próxima temporada y poder darlo todo", completa el piloto madrileño.