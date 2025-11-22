EEUU presiona a Ucrania para que acepte su plan de paz mientras Rusia guarda silencio

Los detalles El presidente estadounidense ha lanzado un ultimátum a Zelenski para que acepte la propuesta antes del próximo jueves. Mientras, el mandatario ucraniano acelera las conversaciones con sus aliados europeos para valorar la oferta.

Donald Trump ha propuesto un plan de paz de 28 puntos para Ucrania, que debe ser aceptado antes del 27 de noviembre. El plan implica una reducción significativa del ejército ucraniano, la prohibición de unirse a la OTAN y la cesión de territorios a Rusia, incluyendo Crimea, Lugansk y Donetsk. Además, Europa financiaría la reconstrucción, y las acciones rusas serían amnistiadas. Trump amenaza con retirar su apoyo si Ucrania no acepta, según el 'Washington Post'. El vicepresidente JD Vance aboga por un acuerdo aceptable para ambas partes. Zelenski, aunque agradece el esfuerzo, insiste en defender la soberanía y dignidad de Ucrania, buscando un enfoque constructivo. Mientras tanto, Rusia guarda silencio, aunque Putin ha reconocido el documento.

Donald Trump quiere imponer la paz en Ucrania, como hizo en la Franja de Gaza, bajo sus términos y para ello ha propuesto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, un plan de paz de 28 puntos que fuerza a que lo acepte antes del próximo jueves 27 de noviembre, es decir, en menos de una semana.

Un plan que exige al país ucraniano cumplir esas 28 medidas que se asemejan más a un acuerdo de redención que a una paz justa, ya que, si acepta, el Ejército ucraniano deberá limitar su Ejército a solo 600.000 solados (una reducción de 300.000 efectivos), además de una prohibición, recogida en su Constitución, de no entrar en la OTAN.

Pero también recoge una cesión de territorios ucranianos a Rusia de incluso zonas que el Kremlin no ha conquistado militarmente. De esta manera, pasarían a ser reconocidas como rusas de facto territorios como Crimea, Lugansk y Donetsk. Además, en Jersón y Zaporiyia el frente se congelaría allá donde esté.

Y, por si fuera poco, se amnistiaría las acciones rusas durante la guerra y sería Europa la que se tendría que hacer cargo de la financiación de la reconstrucción de las zonas destruidas durante el conflicto. El acuerdo, según las exigencias, será jurídicamente vinculante y su implementación será supervisada y garantizada por un Consejo de Paz presidido por Donald Trump.

Pero al republicano no le vale con una propuesta en la que Ucrania sale claramente perjudicada, sino que también quiere que Zelenski lo acepte a la mayor brevedad posible. "Tenemos muchas fechas límites, pero el jueves nos parece un momento apropiado", explicó Trump durante una entrevista en el programa radiofónico del locutor Brian Kilmeade para 'Fox News'.

Un ultimátum que acompaña con la amenaza de retirarle el apoyo si la respuesta que da no es sí, como han recogido en el 'Washington Post' citando a cinco personas familiarizadas con el asunto. Porque, en la cabeza de Trump, le parece un acuerdo justo ya que considera que Ucrania está "perdiendo territorios ahora mismo" y que la guerra está siendo "un baño de sangre". "Hemos dado a Ucrania el mejor equipo militar del mundo, y le hemos dado muchísimo", añadió el presidente estadounidense, cuya única medida contra Rusia es su predisposición a seguir manteniendo las sanciones contra el Kremlin.

Ahora bien, su vicepresidente, JD Vance, ha defendido que cualquier plan de paz debe ser "aceptable" tanto para Moscú como para Kyiv. El estadounidense, que mantuvo este viernes una conversación con Zelenski, ha publicado un mensaje en su cuenta de X en la que ha explicado que cualquier acuerdo debe tener como objetivo "detener los asesinatos y preservar la soberanía ucraniana", así como "maximizar las posibilidades de que la guerra no se reanude".

Eso sí, Vance también ha señalado que "toda crítica al marco de paz en el que trabaja la administración, o bien malinterpreta dicho marco o tergiversa alguna realidad crítica sobre el terreno". "Existe la fantasía de que, con tan solo dar más dinero, más armas o más sanciones, la victoria está al alcance de la mano. La paz no la lograrán diplomáticos fracasados ​​ni políticos que viven en un mundo de fantasía. Quizá la logren personas inteligentes que viven en el mundo real", ha concluido.

La respuesta de Zelenski

El presidente ucraniano se encuentra ahora en un callejón sin salida en el que tiene que elegir entre no perder la "dignidad" de su país y "no dar al enemigo razones" para decir que no quieren la paz.

Aunque Zelenski ha agradecido los esfuerzos de la Casa Blanca para encontrar un camino "justo" hacia la paz, el mandatario ucraniano ha recalcado que hay que seguir trabajando en una solución: "Hemos conseguido cubrir muchos detalles de las propuestas de la parte estadounidense para terminar la guerra y estamos trabajando para hacer que el camino hacia adelante sea digno y realmente efectivo para lograr una paz duradera".

Poco después de recibir el plan de paz y haber mantenido una conversación con JD Vance, Zelenski ha realizado su característico discurso a la nación este viernes en el que ha aparecido desprovisto de su habitual atuendo militar, bajo un cielo encapotado, en el que ha arrojado un poco de luz sobre la visión de Ucrania de la oferta.

"Ahora mismo estamos viviendo uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Ahora mismo, la presión sobre Ucrania es una de las más duras. Ahora Ucrania puede enfrentarse a unas elecciones muy difíciles: o perder su dignidad o el riesgo de perder un socio clave. O 28 puntos difíciles o un invierno extremadamente duro, y mayores riesgos: vivir sin libertad, sin dignidad y sin justicia", ha afirmado.

El líder ucraniano ya era consciente del ultimátum estadounidense, pero ha señalado que él se compromete a defender "la soberanía y la independencia de Ucrania" en todas sus acciones, así como a "defender los derechos y libertados de los ucranianos, respetar la Constitución y cumplir con sus obligaciones en interés del país".

"Presentaré argumentos, persuadiré, ofreceré alternativas, pero definitivamente no vamos a dar al enemigo ninguna razón para decir que Ucrania no quiere la paz, que obstaculiza el proceso y que no está preparada para la diplomacia. No debemos confundir quién es el enemigo. No traicionamos a Ucrania entonces (el 24 de febrero), y no la traicionaremos ahora. Sé que el pueblo está conmigo", ha sentenciado Zelenski.

El presidente ucraniano ha insistido en que luchará "incansablemente" para que, entre todos los puntos del plan, no se pasen por alto al menos dos: "la dignidad y la libertad de los ucranianos". "Porque todo lo demás se basa en esto: nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra tierra, nuestro pueblo. Y el futuro de Ucrania", ha sostenido. De esta forma, el mandatario se ha abierto a trabajar, "con calma", pero "de forma constructiva" en un plan que, de aceptarlo, conllevaría importantes concesiones a Rusia.

Además, Zelenski comenzó durante la tarde de este viernes con una ronda de llamadas con sus socios europeos para analizar la propuesta. Primero mantuvo una conversación con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, mientras que el resto de socios mantendrán una conversación durante la celebración del G20 este fin de semana en Sudáfrica para valorar la respuesta europea.

Silencio desde Rusia

Mientras Ucrania es más abierta a hablar del asunto, Rusia es el polo opuesto. Desde el Kremlin se guarda silencio absoluto y se ahorran valoraciones. Lo único que se ha podido saber al respecto, lo ha dicho el propio Vladimir Putin, quien ha afirmado que el documento puede servir de base para un arreglo pacífico "definitivo".

"Tenemos este texto, lo recibimos a través de los canales de comunicación existentes con la Administración estadounidense", ha dicho el jefe del Kremlin al inicio de una reunión telemática con miembros del Consejo de Seguridad ruso confirmando la recepción del mismo.

Pese a que el documento ya fue consensuado entre él y Donald Trump antes incluso de su reunión en Alaska en agosto pasado, el líder ruso ha insistido en que el nuevo plan de Trump requiere de un "análisis exhaustivo" porque se trata de una versión "actualizada" de una iniciativa del presidente de Estados Unidos.

