La prioridad de Aprilia para enfrentarse a Márquez en 2026: "Nuestro objetivo es asegurar..."

La escudería de Noale ha brillado en 2025 con un desempeño extraordinario de Marco Bezzecchi que ha tirado del equipo en ausencia de un lesionado Jorge Martín.

Marco Bezzecchise ha llevado el bronce en el campeonato del mundo de MotoGP y ha despedido la temporada con una victoria en el GP de Valencia, la tercera de la temporada para el italiano que establece un nuevo récord histórico en Aprila.

El optimismo está permitido en una escudería que se acerca a Ducatien rendimiento. Además, el equipo cuenta con un Bezzecchi en plena forma y con todo un campeón del mundo como Jorge Martín.

"Bezzecchi merece ser considerado una prioridad. Eso significa que nuestro objetivo es asegurar su continuidad. Si lo conseguimos, bien, si no, será por razones ajenas a mi control. Lo que es seguro es que nuestro tándem es fuerte y sería una pena romperlo", afirmaba Massimo Rivola, jefe de Aprilia, en un adelanto del plan de Aprilia de cara al futuro en declaraciones recogidas por 'Motosan'.

El mandamás de la escudería reconoce que ha alucinado con el rendimiento de Marco: "Esperaba que fuera rápido, pero no que fuera tan buen compañero de equipo y trabajador. Estos dos aspectos han marcado la diferencia".

En este sentido, Rivola señala al piloto como el líder, eso sí, con la humildad como bandera: "Sí, pero sin forzar las cosas. El enfoque ha sido trabajar y crecer. Creer en el proyecto y mejorar. Al fin y al cabo, esos son los dos puntos clave".

La idea con Jorge Martín es diferente, paciencia con el madrileño para que recupere su mejor versión y pueda aportar al equipo después de un año complicado. Martín cuenta con la confianza de la escudería aunque después del estratosférico curso de Bezzecchi, la competencia con Marc en 2026 pasa por la moto del italiano.