El tremendo 'palo' de Lance Stroll a Aston Martin: "La elección ha sido estúpida"

El piloto canadiense de Aston Martin ha acabado enormemente cabreado con su escudería tras la decisión de montar los neumáticos intermedios al final de la Q2.

La escudería Aston Martin se ha encontrado con una gran oportunidad en Las Vegas. En un circuito en el que, a priori, no tenían muchas opciones, los británicos han estado a punto de colar a sus dos coches en la Q3.

La lluvia fue la gran desencadenante de la locura en el trazado urbano. Mientras que Fernando Alonso se sentía cómodo en estas condiciones, Stroll no parecía quedarse atrás. Fueron varias las ocasiones en la que ambos pilotos se rotaban la primera posición.

Todo apuntaba a que ambos iban a lograr una plaza en la última ronda de clasificación. Sin embargo, todo se torció cuando Aston Martin decidió tomar una decisión arriesgada. Con la pista a punto de cambiar a condiciones de neumáticos intermedios, Stroll fue el primero y único en jugársela.

Lo cierto es que la decisión no fue mala, pero no tuvo tiempo suficiente para poner sus gomas en temperatura. Esto hizo que se quedara a tres décimas del tiempo de corte, cuando, muy posiblemente, hubiera pasado sin mayores problemas si hubiera mantenido los de lluvia extrema.

Esto ha desatado la furia de Lance Stroll, que no se ha quedado callado, según unas declaraciones recogidas por Motorsport-Total.com: "La elección de los intermedios ha sido simplemente estúpida. Me dijeron que conseguiría tres vueltas rápidas, pero solo logré dos. Ahí fue cuando todo salió mal".

Es cierto que la decisión fue arriesgada, aunque tampoco del todo descabellada. En Q3, todos montaron los intermedios nada más comenzar. Una pena por Stroll, que parecía tener ritmo competitivo en clasificación por primera vez en mucho tiempo. Saldrá 12º en parrilla.