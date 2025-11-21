Pérez Llorca declara ante la jueza de la DANA a una semana de su investidura

El candidato a la presidencia de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón, Juanfran Pérez Llorca.

Los detalles La declaración del secretario general del Partido Popular de la Comunitat en los juzgados de Catarroja se producirá dos días después de registrar su candidatura a presidir la Generalitat, y seis días antes de que se celebre su pleno de investidura en Les Corts Valencianes.

Juanfran Pérez Llorca, candidato a la presidencia de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón, declarará como testigo ante la jueza de Catarroja en la causa penal de la DANA. Su declaración se produce poco después de registrar su candidatura y días antes de su pleno de investidura en Les Corts Valencianes. La jueza lo cita por las llamadas que realizó el día de la catástrofe, en las que se comunicó con el líder valenciano y la exconsellera de Interior, Salomé Pradas. Pérez Llorca afirma que las llamadas fueron breves y considera que su citación es una coincidencia en medio de su proceso de nombramiento. Antes de él, comparecerá el dueño del restaurante donde Mazón estuvo el día de la DANA.

El candidato a la presidencia de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón, Juanfran Pérez Llorca, declara este viernes como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal de la DANA, por las llamadas que mantuvo esa tarde con el líder valenciano y con la exconsellera de Interior, Salomé Pradas.

La declaración del secretario general del Partido Popular de la Comunitat en los juzgados de Catarroja se producirá dos días después de registrar su candidatura a presidir la Generalitat, y seis días antes de que se celebre su pleno de investidura en Les Corts Valencianes.

Por su parte, la instructora acordó el 5 de noviembre, dentro del "análisis del proceso de toma de decisiones" en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) del día de la catástrofe, que dejó 229 muertos e innumerables daños materiales, su citación por sus tres llamadas de esa tarde con Pradas: a las 18:57 horas una perdida, a las 18:58 horas una llamada saliente de 14 segundos y a las 18:59 horas una entrante de nueve segundos.

La jueza Nuria Ruiz Tobarra cita asimismo a Pérez Llorca por las llamadas que mantuvo con el todavía jefe del Consell -a las 18:57 horas en dos ocasiones- y recalca "la cercanía" que Pradas, una de las dos personas investigadas en esta causa penal, atribuyó al entonces síndic del PP en Les Corts con el jefe del Ejecutivo valenciano.

Unas llamadas que deben "ponerse en contexto"

De esta manera, la magistrada considera que esas llamadas de Pérez Llorca deben "ponerse en contexto" con las que se intercambiaron previamente la entonces consellera responsable de gestionar la emergencia y el president, y que esos "intercambios de los tres" pueden aportar información a la causa.

De su lado, el candidato a la presidencia ha señalado que "poco" podrá decir en su testifical, ya que se le ha citado por unas llamadas telefónicas que duraron "pocos segundos", y ha afirmado que quiere pensar que "ha sido casualidad" que se le haya llamado a declarar en pleno proceso para ser nombrado nuevo president de la Generalitat.

Antes del dirigente 'popular', que está citado a las 11:30 horas, comparecerá como testigo a las 9.30 horas ante la jueza el dueño del restaurante El Ventorro de Valencia, donde Mazón estuvo comiendo con la periodista Maribel Vilaplana durante casi cuatro horas el día de la gota fría, que marcó un antes y un después en territorio valenciano.

