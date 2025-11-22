El jefe de MotoGP alucina con Fernando Alonso: "Es un animal..."

Carmelo Ezpeleta se ha personado como invitado de lujo en el GP de Las Vegas. El CEO de Dorna ha disfrutado de la extraordinaria sesión de clasificación de los pilotos españoles en una jornada pasada por agua.

La tercera visita del 'Gran Circo' a Las Vegas ha comenzado de manera ilusionante para los pilotos españoles. Carlos Sainz saldrá desde la segunda fila de la parrilla, en tercera posición, después de firmar una clasificación sensacional bajo la lluvia.

Una performance parecida a la de un Fernando Alonso que, sin ritmo, aprovechó el agua para colarse en la Q3 y finalizar la sesión en séptima posición.

Testigo de todo fue Carmelo Ezpeleta. El jefe de MotoGP estuvo presente como invitado de lujo durante la celebración del Gran Premio y se quedará a disfrutar de la carrera del domingo: "Es una maravilla, estaré hasta última hora seguro, además aquí puedo tener favoritos, no como en MotoGP, aquí soy de los dos españoles".

El dirigente catalán se mostró perplejo con el rendimiento de Alonso: "A Fernando no lo he visto todavía, me ha parecido que es un animal y ha conducido de una manera que es una bestialidad".

Por otra parte, alucinó con la capacidad de Sainz: "He visto a Carlos antes, que no lo había podido ver ayer, y luego me he whatsappeado con su padre y me ha dicho que voy a tener que venir a todas las carrreras".

Y es que, ciertamente, Carmelo Ezpeleta puede sentirse un auténtico amuleto, especialmente, si mañana las buenas sensaciones se traducen en buenos puntos. Una secuencia plausible porque, en definitiva, tal y como sentenciaba el máximo exponente de la categoría reina del motociclismo ante los micrófonos de 'Dazn': "tenemos dos pilotos muy buenos".