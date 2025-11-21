"Si te llamas Messi, Maradona, Jordan…": ojo a la reflexión de Lorenzo sobre la edad de Marc Márquez

El pentacampeón del mundo apuesta a que "seguramente llegará un joven en el futuro que finalmente lo batirá".

El próximo 17 de febrero, dos semanas antes de que arranque la temporada de MotoGP, Marc Márquez cumplirá 33 años.

El de Cervera tiene contrato con Ducati hasta el término del próximo año y se hace difícil imaginar que vaya a colgar el casco, sobre todo, tras ver el nivel que ha mostrado en su primera campaña con los de BorgoPanigale.

El objetivo de llegar a las diez coronas y así superar a Valentino Rossi es claro, pero el tiempo cada vez es más limitado.

Así lo ha explicado Jorge Lorenzo en el canal de Benzine: "Aunque Marc tiene 32 años, tendrá 33 años, así que la edad no perdona a nadie".

El pentacampeón sabe que al ilerdense le ocurrirá lo mismo que a otras leyendas: "Si te llamas Messi, si te llamas Maradona o Michael Jordan, la edad no lo perdona".

De hecho, afirma que llegará el día en el que un joven le venza: "Así que seguramente llegará un joven en el futuro que finalmente lo batirá".