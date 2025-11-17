"Será un renacer": Jorge Martín 'celebra' decir adiós al número 1 en su moto

El piloto de Aprilia vuelve al número 89 en su moto y eso es todo un alivio para él: "Ha estado bien llevarlo, pero...".

Jorge Martín dice adiós al número 1 en su moto y vuelve al 89. Un alivio para él después de un mundial tan difícil para él, el del estreno con la Aprilia. Las constantes lesiones le han impedido competir. Su compañero, Marco Bezzecchi, sí ha podido estar con los mejores en podios y victorias.

Jorge, en palabras que recoge 'Motosan', ha hablado de "renacer": "Más que el dorsal, que obviamente, ha estado bien llevarlo, pero lo que estuvo bien era ganar el mundial. El número tampoco siento que me haya definido, así que nada, con ganas de poner ese 89 otra vez porque siento que es mi número, que será un renacer".

"Porque después de lo que he pasado este año ha sido muy complicado. Ha estado bien por mi gente, por toda la gente que me ha apoyado y que también ese 1 era de ellos, no solo mío", apunta el que fue campeón del mundo la temporada pasada.

No lo pasó bien en Valencia. Todavía muy dolorido por las lesiones y agotado físicamente: "Estoy cansado, me noto mucha falta de fuerza y eso en la moto no te vas dando cuenta, pero empiezas a compensar con muchas cosas aparte de lo que tiene que funcionar y ahora pues noto toda la espalda, cuello... muy cansado".

"Se me hace muy amargo el acabar así el mundial, siento que para mí no acaba, es una continuación, así que quizá para mí ya ha acabado hace tiempo y ahora pues ya empezó la nueva temporada del 26", explica Jorge.

El objetivo es recuperarse para poder llegar al 100% la temporada que viene. Porque si recupera su nivel, seguro que Martín volverá a estar en las posiciones más altas de la parrilla de MotoGP.