La respuesta de Marc Márquez a un periodista sobre el libro de Rossi: "Quizás, cuando me retire..."

El piloto español no descarta leer el libro de su acérrimo rival, en el cual se trata el fatídico episodio de Malasia 2015, en donde su relación terminó de romperse.

Marc Márquez puede culminar este domingo una remontada histórica y arrebatarle el primer puesto del mundial a Jorge Martín en el GP de San Marino. El eneacampeón del mundo está tan solo a 14 puntos del madrileño, y una victoria en el Circuito de Misano Marco Simoncelli podría dar la vuelta al Mundial.

Sin embargo, aunque la carrera todavía no se ha disputado. Márquez ya se ha convertido en uno de los protagonistas del fin de semana, no solo por llevarse la carrera sprint del sábado, sino por su comentada respuesta sobre el libro de su acérrimo rival, Valentino Rossi.

"Desconozco si él hablará sobre ello. ¿Por qué no? Quizás, cuando me retire, lo leeré para probar y aprender cosas nuevas. Al final, es bueno aprender de todas las leyendas de cada deporte", respondió el piloto de Ducati ante la pregunta de un periodista, el cual insinuó el fatídico episodio de Malasia 2015.

"Leo algunos libros y biografías y, por qué no, siempre se puede aprender de los mejores deportistas", añadió Márquez, concluyendo su respuesta sobre el libro de 'Il Dottore'.

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