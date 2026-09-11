Marc Márquez, a corazón abierto: ¿Por qué subió la foto de su hombro?

El vigente campeón del mundo ha explicado que lo hizo para evitar cualquier tipo de pregunta sobre el estado de su hombro y cómo le frena.

"No tengo nada más que añadir"

En la previa del GP de San Marino que se celebra este fin de semana en Misano a Marc Márquez le preguntaron por la imagen de su hombro que subió tras la carrera en Aragón.

El ilerdense, que antes de verano se sometió a una nueva operación en la zona, quería evitar que le siguieran preguntando sobre el mismo tema y por ello tomó la decisión de hacerlo público.

"Fue el jueves de Aragón. En Silverstone, no quise hablar de mi brazo, pero Ducati hizo su trabajo con el 'Inside'. No me enfadé, lo que hicieron fue mostrar las cosas a los fans. Le dije a mi equipo que quería mostrarlo. Fue idea mía. Me dieron su 'feedback', pero era algo muy personal y debía decidir yo. La pregunta sobre el brazo me quitaba energía y no quiero que nada me quite energía en la lucha por el título. Ahora estoy más relajado", explicó.

En declaraciones a 'DAZN', el ilerdense incidió en la importancia de ser "transparente": "Sabía que daría que hablar, pero durante toda mi carrera deportiva he aprendido que, en momentos de preguntas, especulaciones y rumores, la transparencia siempre gana".

Y ahora, sin preguntas sobre su hombro, el objetivo está claro: "De esta manera ya está explicado, no tengo nada más que añadir y yo me puedo centrar en intentar luchar por este Mundial".

"Cuando hay transparencia no se puede añadir nada más. Entonces yo mentalmente ya estoy 100% centrado en intentar luchar por este Mundial", ha zanjado.