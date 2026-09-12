Golpe de Márquez en 'Casa Rossi': victoria en la 'sprint' por delante de Martín y Bezzecchi

El ilerdense firma un triunfo importantísimo y sigue recortándole distancia a Jorge. Marc podría ponerse líder del Mundial en la carrera del domingo.

Marc Márquez sigue de dulce. Misano, territorio Aprilia y Rossi, ha vuelto a ser la víctima de un Marc que está muy inspirado sobre la Ducati. No esperó para atacar a Bezzecchi en la salida. El italiano había conseguido la pole pero la primera posición le duró poco.

Márquez, en la primera curva, se puso primero dejando atrás a un Bezzecchi que lo intentó en las primeras vueltas pero que después no pudo seguirle el ritmo al de Lérida. Son doce puntos de oro en la pelea por el Mundial y cinco que le recorta Marc a Martín, que continúa tercero.

La carrera del domingo podría ser un punto de inflexión en la lucha por el título. De ganar, Márquez podría asaltar el liderato del Mundial a la espera de lo que hagan Jorge y Bezzecchi. Todo, no hay que olvidarlo, en un territorio extremadamente hostil para Marc.

Cabe recordar la pitada que se llevó el de Ducati la temporada pasada. Márquez respondió a los abucheos enseñando al mono 'a lo Messi'. Su triunfo no sentó nada bien a la afición italiana de un circuito que siempre ha sido 'Territorio Valentino Rossi'.

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