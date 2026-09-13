Zapatero descarta estar sufriendo un caso de lawfare y se prepara para un procedimiento judicial largo

El contexto Según fuentes próximas al expresidente consultadas por laSexta, el socialista ha dedicado el verano a estudiar "a fondo" la causa que instruye contra él el juez Calama, que mantiene su imputación como supuesto líder de "una red internacional dedicada al tráfico de influencias".

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero descarta ser víctima de lawfare y se prepara para un proceso judicial que anticipa largo y complejo. Ha dedicado el verano a estudiar la causa que lo imputa como líder de una red internacional de tráfico de influencias, confiando plenamente en su abogado, Víctor Moreno Catena, quien busca la nulidad del proceso por irregularidades. Zapatero denuncia vulneraciones de derechos fundamentales, especialmente tras la filtración de sus agendas y chats. Aunque no comenta las declaraciones de otros investigados, planea presentar nuevos recursos. Se siente respaldado por el PSOE, incluyendo a Pedro Sánchez y Salvador Illa, y ha aprovechado para celebrar los 100 años de su padre en León.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero descarta estar sufriendo un caso de lawfare (uso instrumental de la justicia con fines políticos) y se prepara para un proceso judicial que prevé largo y complejo.

Según fuentes próximas al expresidente consultadas por laSexta, Zapatero ha dedicado el verano a estudiar "a fondo" la causa que instruye contra él el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que mantiene su imputación como supuesto líder de "una red internacional dedicada al tráfico de influencias".

El exjefe del Ejecutivo, que está convencido de que acabará demostrando su inocencia, se encuentra "tranquilo", según estas fuentes, y mantene una total confianza en el trabajo de su abogado, Víctor Moreno Catena, que está centrando su defensa en pedir la nulidad de la causa por las irregularidades que considera que se están produciendo en el procedimiento.

El expresidente sigue poniendo el foco en las vulneraciones de derechos fundamentales que considera que ha sufrido desde que se inició el procedimiento. Confía en que la filtración de sus agendas y de los chats con su secretaria, Gertrudis Alcázar, que el juez Calama puso en conocimiento de los juzgados de Plaza de Castilla en junio pasado, acabe con la apertura de un procedimiento en el que se demuestre que sufrió "un ataque a sus derechos" impropio de un país democrático.

En este punto del procedimiento, Zapatero no quiere valorar las declaraciones de otros investigados, como su antiguo amigo Julio Martínez Martínez, que en junio aseguró ante el juez que el expresidente participó en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra, extremo que este niega. Su estrategia pasa por presentar una nueva batería de recursos, al entender que el proceso está plagado de "actuaciones procesales singulares" y esperar a las declaraciones de su secretaria y sus dos hijas, también imputadas en la causa.

Apoyo de Sánchez e Illa y celebrando los 100 años de su padre

Las fuentes consultadas por laSexta también apuntan que Zapatero se siente apoyado por el PSOE y que en estos últimos meses ha recibido el apoyo de numerosos compañeros de partido, entre los que destaca al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al president de la Generalitat, Salvador Illa.

El exmandatario aprovechó el mes de agosto y los primeros días de septiembre para estar en León junto a su familia y celebrar los 100 años de su padre, que ejerció la Abogacía y llegó a ser decano del Colegio de Abogados de la ciudad. "Lo único bueno que ha tenido este tiempo es que, al no viajar, ha podido pasar más tiempo con su familia que en muchos de los años anteriores", señalan las fuentes próximas a Zapatero.

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