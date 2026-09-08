"Rossi decía: 'yo no quiero a este tío'"
Márquez no es como Rossi: señalan la diferencia de trato de Marc y Valentino con sus compañeros
Óscar Haro, quien fuera el hombre de confianza de Marc en Honda, ha afirmado que el '93' "en ningún momento se ha opuesto a Pedro Acosta" como sí hizo en su momento Rossi.
A pesar de que el campeonato de MotoGP esté al rojo vivo, muchos ya esperan con ansia la próxima temporada por ver cómo funciona el tándem formado por Marc Márquez y Pedro Acosta en Ducati.
Si hay alguien que conoce bien al ilerdense y la actitud que tiene con sus compañeros es Óscar Haro, con quien trabajó durante toda su etapa en Honda.
En el canal de YouTube de Nico Abad, el exdirector deportivo del LCR ha asegurado que el de Cervera ha sido el que "le ha abierto la puerta en Ducati a Pedro".
De hecho, ahí ve una clara diferencia con Rossi: "Ha tenido la posibilidad, como hacía Rossi, que Valentino decía 'yo no quiero a este tío' y se acababa".
"Cuando eres un bestia de este calibre, como Valentino o como Marc, tienes ese poder. Tienes el poder de decir 'no quiero a este tío en el box, porque nos va a joder el box'. Pero en todo momento va al contrario", ha explicado.
Según Haro, Márquez se motiva con lo que a Rossi le asustaba: "En ningún momento se ha opuesto a Pedro Acosta. Él sabe que es un recambio generacional. Lo sabe. Y entonces le pone 'cachondo'. Porque yo creo que, con todos mis respetos a los otros 21 tíos, si hay un tío que le puede hacer cara con una Ducati a Marc Márquez, se llama Pedro Acosta".