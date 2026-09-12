Ahora

Rechaza la tesis de Turull

El ponente del Constitucional da la razón al Supremo en su rechazo a aplicar la amnistía por el procés: considera que hubo malversación

Los detalles José María Macías afirma que "la interpretación llevada a cabo por el TS no puede tildarse de sorpresiva o imprevisible, y mucho menos de caprichosa o fruto de una supuesta animadversión hacia el recurrente, sino que se ajusta a la doctrina vigente".

Jordi Turull y Carles Puigdemont en una foto de archivo Jordi Turull y Carles Puigdemont en una foto de archivoAgencia EFE

El magistrado del Tribunal Constitucional José María Macías, del bloque conservador, ha dado la razón al Tribunal Supremo en su rechazo a aplicar la amnistía a los dirigentes del procés al considerar que hubo malversación de caudales públicos, según la ponencia sobre el recurso de amparo del exconsejero catalán Jordi Turull a la que ha tenido acceso laSexta.

En esa ponencia, Macías señala que "la interpretación llevada a cabo por la Sala Segunda del Tribunal Supremo no puede tildarse de sorpresiva o imprevisible, y mucho menos de caprichosa o fruto de una supuesta animadversión hacia el recurrente, sino que se ajusta a la doctrina vigente sobre los elementos del tipo penal de la malversación".

En la misma línea, el magistrado apunta que no aprecia "arbitrariedad, irrazonabilidad manifiesta ni error patente" en las resoluciones impugnadas por Turull, "ni que privasen al recurrente de una respuesta judicial fundada en Derecho", sino que ve "una discrepancia con la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria", ajena al ámbito del recurso de amparo.

La ponencia de José María Macías será debatida el 22 de septiembre. En ese momento, si los compañeros del Pleno del Tribunal Constitucional, en el que hay mayoría progresista, no están de acuerdo con la posición del ponente y este quedara en minoría, como previsiblemente ocurrirá, la ponencia cambiaría de manos y se redactaría otra en sentido contrario.

Rechaza la tesis de Turull

En su caso, Macías ha rechazado la tesis de Turull sobre una supuesta extralimitación o exceso jurisdiccional de las resoluciones dictadas por la Sala Segunda del Supremo. "Su labor se ha circunscrito a su función primordial, que es la interpretación de la legalidad tal y como viene descrita en la propia norma", ha subrayado.

Asimismo, considera acorde a Derecho la interpretación que hace el Supremo sobre la existencia de "beneficio personal de carácter patrimonial", al entender que dicho beneficio "puede manifestarse también en forma de ahorro patrimonial, esto es, en la evitación de un gasto que, de no haberse dispuesto de los fondos públicos, habría debido afrontarse con recursos propios".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Cronología de los avisos de la mayor crisis migratoria de la historia de España: del 8 de julio a la entrada de miles de personas en Ceuta del día 30
  2. Jueces y fiscales muestran su "honda preocupación" por la decisión del Supremo sobre la 'ley de nietos'
  3. Arabia Saudí cierra el oleoducto Este-Oeste, la principal ruta alternativa a Ormuz, tras los ataques de varios drones procedentes de Irak
  4. La inteligencia artificial sigue preocupando: el CEO de Anthropic advierte de que se puede "perder el control"
  5. Casa 47, alquiler público pero escaso: "Tiene que haber una gran inversión como la de después de la Segunda Guerra Mundial"
  6. La peor cara de Madring: así operan los estafadores en el Gran Premio de España de Fórmula 1