El ponente del Constitucional da la razón al Supremo en su rechazo a aplicar la amnistía por el procés: considera que hubo malversación

Los detalles José María Macías afirma que "la interpretación llevada a cabo por el TS no puede tildarse de sorpresiva o imprevisible, y mucho menos de caprichosa o fruto de una supuesta animadversión hacia el recurrente, sino que se ajusta a la doctrina vigente".

El magistrado del Tribunal Constitucional, José María Macías, del bloque conservador, apoya la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía a los dirigentes del procés, al considerar que hubo malversación de fondos públicos, según el recurso de amparo del exconsejero catalán Jordi Turull. Macías argumenta que la interpretación del Supremo no es sorpresiva ni caprichosa, sino que se ajusta a la doctrina vigente. Además, no observa arbitrariedad en las resoluciones impugnadas por Turull, sino una discrepancia con la legalidad ordinaria. La ponencia de Macías, que será debatida el 22 de septiembre, podría cambiar de manos si no obtiene el apoyo del Pleno del Tribunal Constitucional.

El magistrado del Tribunal Constitucional José María Macías, del bloque conservador, ha dado la razón al Tribunal Supremo en su rechazo a aplicar la amnistía a los dirigentes del procés al considerar que hubo malversación de caudales públicos, según la ponencia sobre el recurso de amparo del exconsejero catalán Jordi Turull a la que ha tenido acceso laSexta.

En esa ponencia, Macías señala que "la interpretación llevada a cabo por la Sala Segunda del Tribunal Supremo no puede tildarse de sorpresiva o imprevisible, y mucho menos de caprichosa o fruto de una supuesta animadversión hacia el recurrente, sino que se ajusta a la doctrina vigente sobre los elementos del tipo penal de la malversación".

En la misma línea, el magistrado apunta que no aprecia "arbitrariedad, irrazonabilidad manifiesta ni error patente" en las resoluciones impugnadas por Turull, "ni que privasen al recurrente de una respuesta judicial fundada en Derecho", sino que ve "una discrepancia con la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria", ajena al ámbito del recurso de amparo.

La ponencia de José María Macías será debatida el 22 de septiembre. En ese momento, si los compañeros del Pleno del Tribunal Constitucional, en el que hay mayoría progresista, no están de acuerdo con la posición del ponente y este quedara en minoría, como previsiblemente ocurrirá, la ponencia cambiaría de manos y se redactaría otra en sentido contrario.

Rechaza la tesis de Turull

En su caso, Macías ha rechazado la tesis de Turull sobre una supuesta extralimitación o exceso jurisdiccional de las resoluciones dictadas por la Sala Segunda del Supremo. "Su labor se ha circunscrito a su función primordial, que es la interpretación de la legalidad tal y como viene descrita en la propia norma", ha subrayado.

Asimismo, considera acorde a Derecho la interpretación que hace el Supremo sobre la existencia de "beneficio personal de carácter patrimonial", al entender que dicho beneficio "puede manifestarse también en forma de ahorro patrimonial, esto es, en la evitación de un gasto que, de no haberse dispuesto de los fondos públicos, habría debido afrontarse con recursos propios".

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