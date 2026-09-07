GP San Marino de MotoGP: horario y dónde ver en TV la clasificación, el sprint y la carrera

MotoGP se traslada a Italia con la decimocuarta cita del mundial: Marc Márquez sigue acechando a Jorge Martín en la clasificación.

El mundial de MotoGP está al rojo vivo con Marc Márquez en plena remontada sobre Jorge Martín. Está a 19 puntos después de su doble victoria, en la sprint y en la carrera, en el Gran Premio de Aragón. Y llega el GP San Marino, en el circuito de Misano.

Es la decimocuarta cita del campeonato del mundo, que entra en el tramo decisivo con las dos Aprilia luchando contra Marc Márquez.

Es Martín el que defiende el liderato, pero por detrás asoman el mencionado Márquez y Marco Bezzecchi.

Tras los entrenamientos del viernes, la clasificación se celebrará el sábado a partir de las 10.50 horas. Y la carrera al sprint a partir de las 15 horas.

El momento decisivo llegará el domingo con la carrera larga, que se disputará a partir de las 14 horas.

El GP de San Marino disputado en el Circuito de Misano podrá verse en directo a través de 'DAZN'. Toda la información y actualidad sobre los entrenamientos, la carrera sprint, los pilotos españoles y la carrera se podrá seguir a través de la web de laSexta.

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