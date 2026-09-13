Carlos Sainz, más desolado que nunca, estalla en el Madring: "Este año es un año perdido"

El piloto de Williams no oculta el pésimo rendimiento demostrado este año, tras un fin de semana en Madrid que, aunque esperaba disfrutar ante su público, ha comenzado con el pie izquierdo.

Carlos Sainz ha perdido la poca paciencia que tenía este año en la Fórmula 1. El piloto español esperaba poder disfrutar de un fin de semana en su casa, en Madrid, ante su público y en el nuevo circuito del Madring. Sin embargo, la realidad le ha golpeado sin miramientos.

Durante la pasada jornada del sábado, el de Williams no completó su mejor clasificación y terminó en decimosexta posición, eliminado de la Q1 junto a Fernando Alonso. Pese a ello, el día empeoró para Carlos tras el anuncio de la FIA en el que le imponía una sanción de tres puestos de salida en la carrera de este domingo.

"No hicimos buena clasificación, me faltaban dos o tres décimas en las rectas. Salimos también pronto al último intento y en un circuito así hay una evolución grande de la pista. No fue una buena ejecución y las cinco milésimas se acaban notando", comentó Sainz tras la sesión, lamentando su pésimo rendimiento.

A su vez, el español ha restado importancia tanto a la sanción como a su posición de salida. "No cambia nada una décima arriba o una abajo. Este año es un año perdido. He ganado carreras, he hecho Poles, quedar entre el decimosexto y el decimoséptimo no me cambia la vida", añadió Sainz.

En definitiva, la consecución de fracasos, fallos y errores acumulados este año en la escudería británica ha mermado la satisfacción del madrileño, resaltando este año como "nefasto".

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