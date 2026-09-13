Ultimátum de Alonso al jefe de la Fórmula 1 en Madring: "No podemos seguir así"

El asturiano confesó haber hablado con Ben Sulayem, jefe de la FIA, para presionar de cara a que cambien el reglamento. La situación es límite en una competición que no está ayudando a que Fernando continúe en la Fórmula 1.

Fernando Alonso es uno de los grandes atractivo de la Fórmula 1. El jefe de la competición es completamente consciente de la importancia que tiene el asturiano para espectáculo. Mohamed Ben Sulayem, director de la F1, quiere ser determinante en la continuidad de Fernando.

El de Aston Martin aún no ha decidido si seguirá pilotando la temporada que viene. El nuevo reglamento, uno de los puntos que evita que, de momento, la renovación de Fernando esté estancada. Lo lleva diciendo toda la temporada. A Alonso no le gustan estas nuevas reglas.

En Madring volvió a insistir hasta el punto de asegura que su propio "jefe de prensa" podría pilotar el coche. La competición no motiva a Fernando y eso es evidente. La situación en Aston Martin tampoco termina de ayudar con Honda, que sigue sin cumplir con sus objetivos.

Ante una situción que parece límite, Alonso ha decidido tomar cartas en el asunto y ha confesado que ha hablado con Sulayem para redirigir el rumbo de la Fórmula 1: "Hablé con él y también hablo regularmente con Stefano (Domenicali), porque la Fórmula 1 no puede seguir por este camino. No podemos esperar hasta 2031 para tener un deporte al nivel adecuado".

La competición quiere que Fernando siga sí o sí y la retirada de un piloto de su magnitud por el cambio de reglamento podría sentar un precedente muy peligroso para el 'Gran Circo'. Aún así, por lo que parece, Alonso parece estar poniendo de su parte para que la situación cambie.

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